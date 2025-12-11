Tác phẩm nghệ thuật bằng bao bì tái chế lớn nhất Việt Nam

TPO - Vòng tuần hoàn hướng đến tương lai xanh làm từ 100.000 chai nhựa tái chế được công nhận là tác phẩm nghệ thuật bằng bao bì nhựa tái chế lớn nhất Việt Nam. Công trình là một phần của cam kết thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và nâng cao nhận thức cộng đồng về tái chế.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa trao chứng nhận Tác phẩm nghệ thuật bằng bao bì nhựa tái chế lớn nhất Việt Nam cho công trình mang tên Vòng tuần hoàn hướng đến tương lai xanh. Tác phẩm là thành tựu độc đáo, được tạo nên hoàn toàn từ 100.000 chai nhựa polyethylene terephthalate (rPET) tái chế, loại chai 300 ml. Tác phẩm hiện được trưng bày ở Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ nhận chứng nhận Kỷ lục Việt Nam, bà Milly Cheng, đại diện đơn vị thực hiện cho biết: “Tác phẩm này không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là lời khẳng định cho cam kết dài hạn đối với Việt Nam. Với cột mốc kỷ lục, chúng tôi hy vọng lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần tái chế bao bì và khơi dậy niềm tin rằng mỗi hành động nhỏ, như thu gom và tái chế một chai nhựa, đều có thể đóng góp vào tương lai xanh của Việt Nam”.

Việc xác lập kỷ lục mới này không chỉ ghi nhận quy mô mà còn là cam kết thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. Mỗi bao bì nhựa trong công trình mang thông điệp khuyến khích cộng đồng chung tay nuôi dưỡng thói quen sống xanh và trách nhiệm với môi trường.

Chủ nhân tác phẩm Vòng tuần hoàn hướng đến tương lai xanh nhận chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam.

Thông qua hệ sinh thái các sáng kiến kết hợp chính sách, công nghệ, đối tác và cộng đồng, đơn vị đang hiện thực hóa tầm nhìn Lựa chọn hôm nay, định hướng tương lai. Đây là đơn vị tiên phong trong nhiều chương trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, là thành viên của các diễn đàn hợp tác đa bên như Nhóm Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP) và là một trong chín thành viên sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) từ năm 2019, góp phần thúc đẩy hệ thống thu gom và tái chế bao bì trên toàn quốc.

Để góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên, công ty tập trung vào những giải pháp có tác động dài hạn và khả năng tạo thay đổi ở quy mô lớn. Đơn vị đã hợp tác ứng dụng công nghệ tiên tiến thu gom rác thải trên sông Cần Thơ, và đồng hành cùng UNDP triển khai các chương trình quản lý rác thải khu vực, với khoản hỗ trợ lớn dành cho Việt Nam và các quốc gia châu Á khác từ năm 2025.

Bên cạnh đó, các chương trình như Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối được tổ chức năm thứ 3 chứng minh sức lan tỏa của giải pháp gắn với đời sống hằng ngày. Chương trình phối hợp cùng đối tác chiến lược để xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn, nơi mỗi vỏ chai nhựa hoặc lon nhôm sau khi sử dụng đều có cơ hội được tái chế. Các hoạt động trong hai năm qua đã thu gom hàng trăm nghìn chai và lon để tái chế.

Năm nay, chương trình mở rộng triển khai tại các đại học và khu dân cư, với việc áp dụng hệ thống máy thu gom tự động. Thông qua ứng dụng công nghệ, người dùng có thể tích điểm và đổi quà khi tái chế, từ đó biến hành động bảo vệ môi trường thành thói quen và dễ duy trì trong đời sống.