Lập lại cảnh quan trước mùa lễ hội Chùa Hương 2026

TP - Ngày 9/12, xã Hương Sơn (Hà Nội) triển khai đợt cao điểm chỉnh trang, giải tỏa các điểm kinh doanh không phù hợp quy hoạch trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương. Đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới mùa lễ hội 2026, với mục tiêu xây dựng Chùa Hương văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ trọn bản sắc tâm linh.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn Vương Trọng Đạo, khu di tích - thắng cảnh Chùa Hương hiện có khoảng 115 hàng quán lấn chiếm, vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ di tích. Các ki ốt, công trình tạm xuất hiện tại nhiều vị trí trọng điểm như Cửa Võng, Am Phật Tích, Giải Oan; khu Thung Phủ Mã; dãy hàng quán từ Nhà điều hành HTX du lịch Chùa Hương đến bến Thiên Trù. Những vi phạm kéo dài này không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách.

UBND xã Hương Sơn đã ban hành Kế hoạch 111 (ngày 17/11/2025), chia làm ba giai đoạn từ 15/11 đến 31/12/2025. Giai đoạn đầu rà soát, thống kê điểm vi phạm; giai đoạn 2 vận động người dân tự tháo dỡ; giai đoạn 3 cưỡng chế các trường hợp không chấp hành. Sau giải tỏa, xã sẽ bàn giao mặt bằng, bố trí lực lượng bảo vệ và duy trì kiểm tra để ngăn tái lấn chiếm.

Đoàn lãnh đạo xã Hương Sơn kiểm tra việc giải tỏa công trình trong khu di tích – thắng cảnh Chùa Hương ngày 9/12

Để đảm bảo tiến độ, xã Hương Sơn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm. Tổ tuyên truyền triển khai nhiều hình thức: phát thanh, niêm yết thông báo, họp dân và làm việc trực tiếp với từng hộ kinh doanh. Việc tuyên truyền diễn ra liên tục giúp người dân nắm rõ quy định, hiểu mục đích lập lại trật tự và phối hợp thực hiện.

Đến ngày 9/12, đã có 82/115 hộ tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng. Với các hộ gặp khó khăn, xã huy động lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ hỗ trợ tháo dỡ, di chuyển vật liệu. Các điểm kinh doanh dọc hành lang Thung Phủ Mã, khu vực Nhà điều hành HTX - bến Thiên Trù, đường lên Hinh Bồng, Voi Phục… đang được giải tỏa khẩn trương, từng bước mở rộng lối đi, tạo không gian thông thoáng cho du khách. Hoạt động tháo dỡ dự kiến hoàn thành trước ngày 20/12.

Nỗ lực đồng thuận vì một lễ hội văn minh

Lãnh đạo xã Hương Sơn cho biết đợt ra quân hướng tới mục tiêu dài hạn: xây dựng Chùa Hương trở thành điểm đến “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh”, phù hợp định hướng phát triển du lịch bền vững. Công tác chỉnh trang nhằm khắc phục tình trạng lấn chiếm kéo dài nhiều năm, từng gây ùn tắc và ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm của hàng vạn du khách mỗi mùa lễ hội.

“Giải tỏa không chỉ là lập lại trật tự, mà còn là trách nhiệm chung để Chùa Hương thay đổi tích cực, xứng tầm di tích quốc gia đặc biệt và điểm đến tâm linh lớn của cả nước. Người dân đồng thuận, chính quyền quyết liệt - đó là nền tảng để Chùa Hương chuẩn bị cho một mùa lễ hội văn minh, trọn vẹn hơn”. Ông Vương Trọng Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn

Phó Chủ tịch UBND xã Vương Trọng Đạo chia sẻ: “Nhờ chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND xã và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều hộ đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức cộng đồng”. Ông cho biết xã tiếp tục tuyên truyền để các hộ còn lại tự tháo dỡ, bảo đảm tiến độ và hạn chế tối đa cưỡng chế.

Theo ông Đạo, việc chỉnh trang sẽ trả lại lối đi rộng 30 mét ở Thung Phủ Mã, mở rộng không gian khu bến Thiên Trù, đồng thời tạo mặt bằng sạch cho Ban Quản lý di tích thực hiện các hạng mục trang trí, cảnh quan phục vụ mùa lễ hội. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ người dân ổn định kinh doanh, giữ vững trật tự và an toàn trong khu di tích.