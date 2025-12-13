Cựu tiếp viên hàng không cảnh tỉnh nạn lừa đảo

TPO - Trong đêm thi cuối của "Tình bolero 2025", MC Quốc Trí - cựu tiếp viên hàng không - có màn trình diễn bất ngờ để giành ngôi á quân. Giám khảo đánh giá cao Quốc Trí khi thể hiện vai côn đồ chất chứa nhiều tâm sự thầm kín, đau đáu về gia đình.

Tối 12/12, đêm chung kết Tình bolero 2025 khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về ca sĩ Hiền Trang, ngôi á quân thuộc về MC, Á vương Du lịch Thế giới 2023 Quốc Trí. Các tiết mục của thí sinh trong tập chung kết xếp hạng đều gây xúc động.

Ở vòng thi cuối, Quốc Trí bất ngờ lột xác. Anh vào vai gã giang hồ, gặp hoàn cảnh éo le khi chứng kiến em gái bị bắt vào ổ lừa đảo. Từ tình huống đó, Quốc Trí bộc lộ tâm sự thầm kín của người con luôn đau đáu về gia đình. Nam MC thể hiện nỗi lòng qua ca khúc Con khóc rồi mẹ ơi.

Quốc Trí trong phân cảnh giằng xé nội tâm khi phát hiện em gái rơi vào tay kẻ xấu.

Phần cao trào của tiết mục được đặt vào tình tiết người em gái bị giang hồ làm nhục. Nhân vật của Quốc Trí phản kháng rồi ra đi. Ca khúc Vô thường một kiếp nhân sinh vang lên lấy nước mắt ban giám khảo lẫn người xem. Giám khảo Đông Đảo nhận xét Quốc Trí xuất sắc trong vai trò người truyền tải thông điệp. Hai ca khúc Quốc Trí thể hiện cũng rất hay.

Danh ca Phương Dung đánh giá cao tính thời sự và thông điệp trong bài thi. Câu chuyện mà Quốc Trí đưa vào tiết mục cần được lan truyền rộng rãi hơn. Đạo diễn Vũ Thành Vinh ban đầu lo lắng khi Quốc Trí chọn vào vai phản diện, nhưng nam thí sinh có màn lật kèo, giải quyết nút thắt khéo léo. “Em rất quyết liệt để chọn một thông điệp mình muốn nói”, đạo diễn Thành Vinh nhận xét.

Quốc Trí được giám khảo đánh giá cao.

Ngôi á quân của Tình Bolero được xem là thành tích đáng tự hào, ghi nhận những nỗ lực của Quốc Trí trong những đêm thi. Quốc Trí còn cho thấy sự đa tài, bản lĩnh khi dám thử sức ở một sân chơi vốn không phải sở trường.

Lý giải về cách dàn dựng tiết mục, Quốc Trí cho biết chú trọng vào sức nặng và giá trị nhân văn. Nam MC quyết định dàn dựng tiết mục về nạn lừa đảo dù biết nhạy cảm và khó thực hiện. “Đây là vấn đề nhức nhối, tôi nghĩ đã đến lúc đưa lên sân khấu để khán giả xem đây là lời cảnh tỉnh, biết cách bảo vệ bản thân, nhất là những người ở vùng quê. Tiết mục cũng đòi hỏi sự tiết chế cần thiết", Quốc Trí nói.

Dàn thí sinh, ban giám khảo trong đêm thi cuối.

Anh nghiên cứu kỹ về đề tài, thậm chí liên hệ với những nhân chứng sống để có được những thông tin xác thực khi mang tiết mục lên sân khấu. Quốc Trí tham gia chương trình để thỏa niềm đam mê ca hát và thử sức ở lĩnh vực mới. Nếu có duyên gắn bó với lĩnh vực này, anh nói cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu. Ở những phần thi trước, Quốc Trí cho thấy sự đa tài, duyên dáng trên sân khấu. Anh thể hiện câu hò ngọt ngào, hát rap, mang quà quê như hoa sen, nem, trái cây lên sân khấu.

Tình Bolero 2025 có sự góp mặt của 12 thí sinh là các nghệ sĩ, người dẫn chương trình, người đẹp.