Văn hóa

Google News

Di tích địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan hoàn thành tu bổ, tôn tạo

Ngọc Văn
TPO - Sau hơn 3 tháng thi công, Di tích lịch sử Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh - tại núi Bân (TP. Huế) đã hoàn thành tu bổ, tôn tạo, góp phần nâng cao chất lượng không gian tưởng niệm, phục vụ dâng hương và giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Chiều 13/12, Sở Văn hóa - Thể thao TP. Huế cho biết Di tích lịch sử Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh tại núi Bân (phường An Cựu) đã hoàn thành công tác tu bổ, tôn tạo.

Kiến trúc nhà bia khu di tích﻿ xây dựng năm 1990 đã hoàn thành tu bổ, tôn tạo.

Di tích do Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế quản lý. Dự án tu bổ, tôn tạo được khởi công từ cuối tháng 8/2025, với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng, triển khai theo Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ các di tích được xếp hạng (ngoài Quần thể Di tích Cố đô Huế) đến năm 2030.

Hệ thống đường dạo khu vực di tích sau khi hoàn thành tu bổ, tôn tạo.

Các hạng mục được thực hiện gồm tu bổ nhà bia, gia cố nền và lát đá sân, mở rộng đường vào, xây mới cổng di tích, cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh, ghế đá, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cấp nước, camera và sắp xếp lại biển chỉ dẫn.

Sau hơn 3 tháng thi công trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm nguyên tắc bảo tồn nguyên trạng kiến trúc nhà bia xây dựng năm 1990, hài hòa với không gian rừng thông phía tây núi Bân, TP. Huế.

Khách tham quan dâng hương tưởng niệm﻿ cụ Hoàng Thị Loan.

Di tích là nơi nguyên táng bà Hoàng Thị Loan - người theo chồng và các con vào Huế năm 1895, mất đầu năm 1901 khi mới 33 tuổi. Đến năm 1922, hài cốt được cải táng và đưa về quê nhà Nghệ An. Năm 2008, di tích được xếp hạng di tích cấp thành phố. Trước đó, nhà bia tưởng niệm được xây dựng năm 1990 và đã nhiều lần chỉnh trang, tu bổ vào các năm 2002, 2008 và 2024.

Không chỉ là địa chỉ tham quan ý nghĩa, khu di tích còn là không gian tưởng niệm, phục vụ nhu cầu dâng hương, giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP. Huế, việc hoàn thành tu bổ, tôn tạo góp phần nâng cao chất lượng không gian tưởng niệm, phục vụ nhu cầu dâng hương, tham quan, giáo dục truyền thống; đồng thời tạo cơ sở đề xuất nâng cấp xếp hạng di tích lên cấp quốc gia trong thời gian tới.

Ngọc Văn
