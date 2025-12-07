Công bố Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo tồn Di tích Cố đô Huế

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định thành lập Hội đồng khoa học thẩm định Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050, với 20 thành viên.

Ngày 7/12, thông tin từ Văn phòng UBND TP. Huế cho biết Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ban hành Quyết định số 4585/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập Hội đồng khoa học thẩm định Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể Di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Di tích Ngộ Môn - Đại Nội Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.﻿

Hội đồng gồm 20 thành viên, do TS.KTS Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL - làm chủ tịch. Phó Chủ tịch Hội đồng là PGS.TS Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa. Các ủy viên phản biện gồm PGS.TS Đặng Văn Bài - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Thạc sĩ - KTS Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích. Ngoài ra còn có nhiều ủy viên Hội đồng đến từ nhiều bộ, ngành và TP. Huế.

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ quy hoạch, tổng hợp ý kiến chuyên môn và báo cáo kết quả trình Bộ VHTT&DL xem xét, quyết định. Hội đồng chịu trách nhiệm về đánh giá, kết luận của mình và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo UBND TP. Huế, việc thành lập Hội đồng khoa học này thể hiện cam kết của Bộ VHTT&DL và chính quyền TP. Huế trong bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị Quần thể Di tích Cố đô Huế. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục khẳng định vị thế của Huế là thành phố di sản, trung tâm văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực.