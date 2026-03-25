HÀNH TRÌNH TỪ TRÁI TIM: Tri thức, kỷ luật và trách nhiệm làm nên thành công

TPO - Chiều 24/3, tại Đại học Công Thương TPHCM, chương trình Hành trình từ Trái tim - Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt thu hút đông đảo sinh viên tham dự. Không chỉ trao tặng sách và học bổng, chương trình còn là diễn đàn kết nối những câu chuyện truyền cảm hứng từ nghệ sĩ, chuyên gia đi qua nhiều khó khăn, thử thách trước khi chạm đến thành công.

"Tri thức bắt đầu từ yêu thương gần nhất"

Chiều 24/3, tại Đại học Công Thương TPHCM, chương trình Hành trình từ trái tim - Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt thu hút đông đảo sinh viên tham dự. Không chỉ trao tặng sách và học bổng, chương trình còn là diễn đàn kết nối những câu chuyện truyền cảm hứng từ những người đã đi qua hành trình vượt giới hạn bản thân để khẳng định giá trị bằng tri thức và ý chí.

Là người mở đầu phần tọa đàm, bà Võ Xuân Trang - Hiệu trưởng John Robert Powers Việt Nam - tạo sự kết nối với sinh viên bằng cách chia sẻ rất đời thường về lý do tham gia chương trình. Bà nói rằng mình nhận lời gần như ngay lập tức, chỉ từ “một cuộc điện thoại rất nhẹ nhàng”, bởi chủ đề “trái tim yêu thương” hoàn toàn trùng khớp với triết lý giáo dục mà bà theo đuổi nhiều năm qua.

Hiệu trưởng John Robert Powers Việt Nam đưa khái niệm “yêu thương” về những điều gần gũi nhất. Theo bà, khi một người biết yêu gia đình, yêu cha mẹ, thì “tự nhiên sẽ siêng học, siêng làm”, và chính điều đó khiến con người trở nên tốt hơn, giỏi hơn. Từ góc nhìn này, bà cho rằng chương trình không đơn thuần là trao sách, mà đang trao “ước mơ, niềm tin và tầm nhìn về cuộc đời” cho người trẻ thông qua năng lực tự học.

Bà Võ Xuân Trang thẳng thắn thừa nhận từng đọc rất nhanh nhưng “không rút ra được gì”.

Bà lý giải tiềm thức vẫn hoạt động ngay cả khi con người ngủ, vì vậy việc nghe lặp lại giúp kiến thức “đi vào bên trong”, từ đó chuyển hóa thành hành động.

Chính cách học này đã giúp bà vượt qua nỗi sợ nói trước đám đông, trở ngại mà bà từng gặp phải. “Tôi tự nói với mình rằng tôi sẽ nói tốt, rồi tưởng tượng, rồi rèn luyện kiến thức chuyên sâu. Việc phát triển bản thân không đến từ cảm hứng nhất thời mà từ quá trình rèn luyện có phương pháp”, bà kể.

Gửi gắm đến sinh viên, bà Xuân Trang nhấn mạnh thông điệp trong giai đoạn đại học, đừng quá đặt nặng vấn đề tiền bạc. Điều quan trọng hơn là đầu tư cho kiến thức và phát triển cá nhân.

Bà cho rằng khi một người trở thành “phiên bản tốt nhất của chính mình”, cơ hội sẽ tự đến, thậm chí “chưa cần xuất hiện, người ta đã có niềm tin ở bạn”.

"Tri thức, kỷ luật và trách nhiệm làm nên thành công"

Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025 Phương Linh gây ấn tượng khi kể lại hành trình thay đổi bản thân. Trước khi đăng quang, cô từng nặng hơn hiện tại 10 kg, chưa từng đi giày cao gót và thường xuyên “đứng trân trân” trước máy quay vì thiếu tự tin. Không né tránh, cô chọn cách đối diện trực tiếp với điểm yếu. Bước ngoặt nằm ở việc “soi chiếu bản thân”, nhận diện rõ điều chưa tốt và kiên trì thay đổi từng ngày.

Từ việc tập đi giày cao gót mọi lúc để làm quen, đến chăm sóc bản thân một cách kỷ luật, Phương Linh cho rằng mọi sự thay đổi đều cần đánh đổi bằng công sức cụ thể. Tuy nhiên, điều cô nhấn mạnh không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà là tư duy. Theo cô, người trẻ không nên dừng lại ở mục tiêu lập thân, lập nghiệp, mà cần tiến xa hơn - sử dụng năng lực của mình để đóng góp cho xã hội.

“Lập thân là tốt, nhưng chưa đủ. Mình phải nghĩ đến việc khởi nghiệp để kiến quốc”, cô chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng danh hiệu hoa hậu không phải để “đứng cao hơn người khác”, mà là để lan tỏa giá trị tích cực. Quan điểm “khi một người phụ nữ học, cả thế giới thay đổi” cũng được cô nhắc lại như một lời khẳng định về vai trò của tri thức.

Trong khi đó, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 Võ Cao Kỳ Duyên mang đến hình ảnh của một sinh viên cầu thị, nghiêm túc với con đường học tập. Cô cho biết đã theo dõi Hành trình từ trái tim trong thời gian dài và ấn tượng với cách chương trình bền bỉ lan tỏa tri thức suốt 14 năm qua, đi qua nhiều vùng miền với mục tiêu trao sách và cơ hội học tập cho người trẻ.

Tham gia buổi giao lưu, Kỳ Duyên không chỉ đến để chia sẻ mà còn để lắng nghe. Cô cho rằng việc được tiếp xúc với nhiều góc nhìn, từ diễn giả đến sinh viên là trải nghiệm quý giá. Hiện là sinh viên năm ba, cô đã chuyển từ Hải Phòng vào TPHCM để thuận tiện cho công việc nhưng vẫn duy trì việc học, cho thấy sự cân bằng giữa danh hiệu và nền tảng tri thức.

Phạm Anh Khoa (đội mũ) cùng các nghệ sĩ chia sẻ tại buổi giao lưu Hành trình từ trái tim - Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt Nam.

Ở nhóm nghệ sĩ, câu chuyện của Phạm Anh Khoa và Isara tạo nên hai sắc thái khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần bền bỉ.

Phạm Anh Khoa - giọng ca rock với hơn hai thập kỷ làm nghề - kể lại hành trình bắt đầu từ những ngày còn là học sinh. Khi đó, dù chưa được công nhận, anh vẫn đều đặn đăng ký biểu diễn mỗi tuần. Theo anh, việc “bị nghi ngờ” không phải là rào cản lớn nhất, mà là việc mỗi người có đủ kiên trì để tiếp tục hay không.

Từ trải nghiệm cá nhân, anh nhấn mạnh rằng niềm tin thôi là chưa đủ, mà cần đi kèm phương pháp. Chính điều này khiến anh đánh giá cao chương trình, bởi không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp người trẻ định hình cách hành động. Một chi tiết khiến anh xúc động là sự tập trung của sinh viên trong hội trường, “không ai bị ép, nhưng ai cũng chăm chú”, và theo anh, đó là dấu hiệu của một thế hệ có tiềm năng.

Trong khi đó, Izara Thiên Nga - nghệ sĩ trẻ 16 tuổi - lại gây ấn tượng bằng một hành trình kỷ luật gần như “quá sức” so với độ tuổi. Vừa học văn hóa, vừa học tại Nhạc viện TPHCM, đồng thời tự sáng tác và sản xuất âm nhạc, cô duy trì lịch học kéo dài từ sáng đến tối, thậm chí từng thức trắng nhiều ngày để hoàn thành sản phẩm.

Chia sẻ về những khó khăn, Izara không né tránh áp lực thời gian và cả những định kiến xung quanh. Cô thẳng thắn cho rằng dù có được hỗ trợ đến đâu, nếu bản thân không nỗ lực thì cũng không thể đi xa. Với cô, kiến thức vẫn là nền tảng quan trọng nhất, khi trải nghiệm sống còn hạn chế, việc đọc sách chính là cách để mở rộng tư duy và chuẩn bị cho tương lai.

Khép lại chương trình, dư âm không nằm ở danh hiệu hay thành tích, mà ở thông điệp về cách mỗi sinh viên lựa chọn con đường phát triển bản thân. Từ “trái tim yêu thương” của Xuân Trang, tư duy “kiến quốc” của các hoa hậu đến hành trình bền bỉ của nghệ sĩ, tất cả đều cho thấy thành công không đến từ may mắn mà là quá trình tích lũy, học hỏi và rèn luyện. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hữu Đức nhấn mạnh tri thức là nền tảng cốt lõi, thể hiện qua bộ Tủ sách Nền tảng đổi đời với 5 tác phẩm tiêu biểu như Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm và Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách - “chìa khóa” giúp người trẻ định hình tư duy, chuẩn bị hành trang để không chỉ thành công cho riêng mình mà còn đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

Sau điểm dừng tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, Hành trình từ trái tim sẽ tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương trên cả nước. Chương trình có sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ, người đẹp và khách mời như Izara Thiên Nga, Phạm Anh Khoa, Hoàng Yến Chibi, Uyên Linh, Khải Đăng cùng các hoa hậu, á hậu như Phương Linh, Kỳ Duyên, Ngọc Châu, Phương Anh, Trịnh Mỹ Anh, Hà Trúc Linh, Cẩm Ly, Võ Cao Kỳ Duyên… góp phần lan tỏa tinh thần học tập, khát vọng vươn lên và ý thức cống hiến trong cộng đồng người trẻ.