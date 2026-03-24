Hoa hậu Phương Linh, ca sĩ Izara Thiên Nga truyền cảm hứng đến hàng nghìn sinh viên

NHÓM PV

TPO - Trong ngày 24/3, dàn khách mời gồm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh, Cô Võ Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam, ca sĩ Izara Thiên Nga, họa sĩ Phan Anh Thư và ca sĩ Phạm Anh Khoa có buổi giao lưu truyền cảm hứng, lan tỏa văn hóa đọc đến hàng nghìn sinh viên ở hai điểm đại học tại TPHCM.

Sáng 24/3, Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt tiếp tục lan tỏa tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Đồng hành cùng buổi trao tặng Tủ sách Nền tảng đổi đời và giao lưu cùng khán giả là dàn khách mời gồm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 Phương Linh, Cô Võ Xuân Trang - Hiệu trưởng trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam, ca sĩ Izara Thiên Nga, họa sĩ Phan Anh Thư và ca sĩ Phạm Anh Khoa (từ trái sang).
Ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca sĩ Izara Thiên Nga và Hoa hậu Phương Linh diện trang phục ton-sur-ton trong buổi giao lưu sáng 24/3. Các khách mời xuất hiện tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM để chia sẻ câu chuyện thành công, đồng thời lan tỏa ý nghĩa về văn hoá đọc, sách đối với thế hệ trẻ.
Hoa hậu Phương Linh được sinh viên chào đón. Người đẹp thân thiện chào khán giả trong chuỗi chương trình trao tặng hàng chục nghìn cuốn sách quý trong Tủ sách Nền tảng đổi đời đến các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ và người dân trên cả nước.
Vẻ ngoài rạng rỡ của họa sĩ Phan Anh Thư tại chương trình sáng 24/3. Ở buổi giao lưu, họa sĩ sinh năm 2000 truyền cảm hứng thông qua việc thực hiện các dự án thiện nguyện, dạy vẽ cho trẻ em vùng cao, dùng doanh thu bán tranh xây trường nội trú cho trẻ em.
Cô Võ Xuân Trang đồng hành cùng các khách mời trẻ và chia sẻ câu chuyện tin tưởng bản thân, truyền động lực đến sinh viên.
Sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng ca sĩ Izara Thiên Nga trước khi vào chương trình giao lưu.
Phạm Anh Khoa ghi điểm với sinh viên nhờ sự thân thiện. Anh liên tục tương tác với khán giả, hoạt náo và khuấy động không khí tại hội trường.
Hoa hậu Phương Linh (trái) chia sẻ góc nhìn học tập là "quyền lợi và trách nhiệm" của giới trẻ, nhấn mạnh tri thức có vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị xã hội.
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025 cho biết môi trường giáo dục đã uốn nắn cô được như hiện tại, đồng thời tạo cơ hội để đóng góp, phụng sự cho cộng đồng.
Ca sĩ Izara Thiên Nga cho rằng để có được thành công nhỏ ở tuổi 16, cô phải đọc sách để bổ sung kiến thức. Đây là nền tảng quan trọng để nữ ca sĩ phát huy khả năng sáng tạo. Qua đó, Izara mong muốn lan tỏa văn hóa đọc rộng rãi đến giới trẻ.
Họa sĩ Phan Anh Thư (người cầm micro) cho biết khi có cơ hội đi đến nhiều vùng miền, đặc biệt là vùng cao, cô nhận ra không phải đứa trẻ nào cũng có điều kiện tiếp cận giáo dục. Điều đó thôi thúc cô tham gia, thực hiện dự án lan tỏa tri thức đến trẻ em vùng núi.
Trong phần giao lưu với khán giả, Phạm Anh Khoa mượn trải nghiệm vấp ngã của bản thân để truyền động lực cho giới trẻ. Anh cho rằng bất cứ hành trình nào cũng có thử thách, quan trọng là có niềm tin bước tiếp. Niềm tin càng được củng cố, giúp chúng ta vững vàng nếu được nuôi dưỡng bằng tri thức.
Trước khi khép lại buổi giao lưu, Phạm Anh Khoa hát tặng khán giả ca khúc Để gió cuốn đi và Ngọn lửa cao nguyên.
Izara Thiên Nga thể hiện sở trường kéo violin và hát tặng khán giả ca khúc trong EP đầu tay vừa ra mắt tại không gian âm nhạc Cafe Music Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend ngày 20/3.
Trong khuôn khổ Hành trình từ trái tim, Trung Nguyên Legend tiếp tục trao tặng hàng nghìn cuốn sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời gồm Nghĩ giàu làm giàu, Khuyến học, Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm và Không bao giờ là thất bại - Tất cả chỉ là thử thách đến sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.
Sau buổi trao tặng và giao lưu sáng 24/3, hành trình tiếp tục đi qua 19 tỉnh thành trong 24 ngày với quãng đường gần 5.000 km, bắt đầu tại TPHCM (24-26/3), Buôn Ma Thuột (28/3) - Hà Nội (1-3/4) và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4-16/4). Đầu tháng 5, lần đầu Hành trình từ trái tim phối hợp Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động giao lưu, trao tặng sách quý đổi đời đến các chiến sĩ, người dân biển đảo Trường Sa.

Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3/2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế.

Ngày 24/3, Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt, một hoạt động phụng sự cộng đồng được Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 dành cho thế hệ trẻ, sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.

Hàng nghìn cuốn sách quý với 5 đầu sách Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học tiếp tục được Hành trình từ trái tim trao tặng đến các bạn học sinh, sinh viên, chiến sĩ tại các trường Đại học - Cao đẳng, trường phổ thông trung học, đồn biên phòng…

Đây là những đầu sách quý thuộc Tủ sách nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend - Đặng Lê Nguyên Vũ - tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại nhằm kiến tạo khát vọng lớn, chí hướng vĩ đại cho các bạn trẻ.

NHÓM PV
Cùng chuyên mục