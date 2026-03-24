Hoa hậu Phương Linh, ca sĩ Izara Thiên Nga truyền cảm hứng đến hàng nghìn sinh viên

Hướng đến Hành trình 30 năm sáng tạo và phụng sự, từ tháng 3/2026, Trung Nguyên Legend triển khai nhiều hoạt động phát triển kinh doanh, văn hóa nghệ thuật, phụng sự cộng đồng, hội thảo quốc tế… tại Việt Nam và quốc tế.

Ngày 24/3, Hành trình từ trái tim - Hành trình lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc cho 30 triệu thanh niên Việt, một hoạt động phụng sự cộng đồng được Trung Nguyên Legend khởi xướng từ năm 2012 dành cho thế hệ trẻ, sẽ tiếp tục đến với vùng núi cao, vùng sâu và biển đảo Trường Sa, lan tỏa tri thức và khát vọng lớn đến nhiều thế hệ học sinh, sinh viên, các chiến sĩ cả nước.

Hàng nghìn cuốn sách quý với 5 đầu sách Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách, Khuyến học tiếp tục được Hành trình từ trái tim trao tặng đến các bạn học sinh, sinh viên, chiến sĩ tại các trường Đại học - Cao đẳng, trường phổ thông trung học, đồn biên phòng…

Đây là những đầu sách quý thuộc Tủ sách nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend - Đặng Lê Nguyên Vũ - tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng nghìn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại nhằm kiến tạo khát vọng lớn, chí hướng vĩ đại cho các bạn trẻ.