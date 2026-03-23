Ngôi chùa trăm tuổi đẹp bậc nhất Nha Trang

Phùng Quang
Trương Định

TPO - Nằm dưới chân đồi Trại Thủy, Chùa Long Sơn từ lâu là một trong những điểm đến tâm linh nổi bật, thu hút du khách khi ghé thăm Nha Trang. Không chỉ mang giá trị lịch sử hơn trăm năm, ngôi chùa còn gây ấn tượng bởi không gian thanh tịnh và tầm nhìn thoáng đãng giữa lòng phố biển.

Chùa Long Sơn﻿ được biết tới với cái tên chùa Phật Trắng tọa lạc ở địa chỉ ở số 22 đường 23 Tháng 10, phường Tây Nha Trang, ngay dưới chân núi Trại Thủy. Chùa được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, trải qua hàng trăm năm sau nhiều lần trùng tu, ngày nay chùa Long Sơn đã được chứng nhận là ngôi chùa có tuổi thọ lớn bậc nhất Việt Nam.
Ngay từ cổng vào, du khách dễ dàng cảm nhận sự yên bình khi bước qua những hàng cây xanh mát, tách biệt khỏi nhịp sống sôi động bên ngoài. Khuôn viên chùa rộng rãi, bố trí hài hòa giữa các hạng mục như chánh điện, sân hành lễ và khu thờ tự.
Chánh điện của chùa rộng hơn 1.500 m2, đặt một tượng Phật bằng đồng đang ngồi thuyết pháp. Tượng cao 1,6 m và nặng tới 700 kg.
Tại bậc thứ 44, người đến vãn cảnh chùa có thể thấy tượng Phật nhập Niết Bàn dài 17 m, cao 5 m, được xây dựng vào năm 2003. Phía sau tượng là bức phù điêu chạm khắc hình ảnh 49 vị đệ tử túc trực niệm Phật, tạo nên không gian trang nghiêm, đậm chất thiền.
Điểm nhấn nổi bật nhất của chùa là tượng Kim Thân Phật Tổ - pho tượng Phật trắng khổng lồ tọa lạc trên đỉnh đồi Trại Thủy. Từ chân chùa, du khách phải leo qua hơn 150 bậc thang để lên đến tượng.
Khi lên đến đỉnh đồi, không gian mở ra rộng lớn. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh Nha Trang﻿ với những mái nhà san sát, những con đường uốn lượn và xa xa là màu xanh của biển.
Không chỉ là nơi chiêm bái, chùa Long Sơn còn là điểm đến để tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Những ngày đầu năm hay dịp lễ, người dân địa phương thường đến đây cầu bình an, may mắn. Nơi đây cũng là địa điểm thu hút đông đảo du khách﻿ khi đến Nha Trang.
Hàng ngày, lượng du khách nước ngoài đặc biệt là khách Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc đến tham quan chùa rất đông.
Ông Trần Minh Hoàng - du khách từ TPHCM - cho biết ông ấn tượng với sự yên tĩnh của chùa. “Dù nằm ngay trong phố nhưng không gian ở đây rất khác, rất nhẹ nhàng. Leo lên đến tượng Phật, nhìn xuống thấy Nha Trang rất đẹp và thơ mộng”, ông nói.
Còn với chị Irina Volkova, du khách đến từ Nga, chùa Long Sơn là một trong những điểm dừng chân đáng nhớ trong chuyến đi Việt Nam. “Tôi rất ấn tượng sự kết hợp giữa kiến trúc, lịch sử, và đời sống tâm linh. Đây không chỉ là nơi tham quan mà còn là trải nghiệm văn hóa”, chị chia sẻ.
Ngày nay, chùa Long Sơn không chỉ là di tích tôn giáo mà còn là điểm tham quan quen thuộc trong hành trình khám phá Nha Trang. Dù lượng khách ngày càng đông, nơi đây vẫn giữ được sự thanh tịnh vốn có. Nhà chùa thường xuyên nhắc nhở du khách giữ gìn trật tự, vệ sinh, góp phần bảo tồn không gian linh thiêng.

