'Chi bằng học' - thông điệp trăm năm về giáo dục của Phan Châu Trinh vẫn nóng hổi

TPO - Kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà tư tưởng, cải cách Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng “Chi bằng học” - coi giáo dục, tri thức là con đường căn bản để phát triển đất nước trong thời đại mới.

Sáng 23/3, tại xã Tây Hồ - quê hương của Nhà yêu nước Phan Châu Trinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử thành phố và chính quyền địa phương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Tư tưởng Chi bằng học của nhà yêu nước Phan Châu Trinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hoài Văn.

Tọa đàm thu hút sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, nhà nghiên cứu, đại diện gia tộc cùng đông đảo học sinh, sinh viên.

Phan Châu Trinh là nhà tư tưởng cải cách tiêu biểu đầu thế kỷ XX. Với chủ trương Khai dân trí - Chấn dân khí - Hậu dân sinh và thông điệp tiến bộ Chi bằng học, ông đã đặt nền móng cho tư duy phát triển dựa trên tri thức, đề cao vai trò của giáo dục và ý thức công dân. Sau hơn một thế kỷ, những giá trị ấy vẫn giữ nguyên tính thời sự, tiếp tục soi chiếu con đường phát triển của đất nước.

Tọa đàm tập trung làm rõ giá trị và sức sống của tư tưởng Chi bằng học, đặc biệt là dấu ấn trong phong trào Duy Tân ở đất Quảng đầu thế kỷ XX, đồng thời gợi mở những định hướng cho Đà Nẵng trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, tư tưởng của Phan Châu Trinh vẫn mang ý nghĩa thời sự sâu sắc. Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng đô thị thông minh, trung tâm đổi mới sáng tạo và điểm đến của tri thức, công nghệ, trong đó xác định giáo dục, khoa học - công nghệ là động lực then chốt.

“Chi bằng học không chỉ là khẩu hiệu mà còn là lời nhắc về trách nhiệm với thế hệ trẻ. Thành phố tạo điều kiện để thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, để mỗi người dân có cơ hội tiếp cận tri thức, phát huy tiềm năng, góp phần xây dựng Đà Nẵng tầm khu vực và đất nước hùng cường”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo thạc sĩ Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng, 24 tham luận tại tọa đàm tập trung vào hai nội dung chính: giá trị tư tưởng Chi bằng học và dấu ấn trong phong trào Duy Tân, cũng như sự tiếp nối, vận dụng tư tưởng này trong kỷ nguyên phát triển hiện nay.

Nhiều ý kiến học giả khẳng định Phan Châu Trinh không chỉ là nhà yêu nước mà còn là người tiên phong xây dựng nền học thuật hiện đại, góp phần đặt nền tảng cho tiến trình đổi mới và hội nhập của Việt Nam. Tinh thần duy tân của ông tiếp tục trở thành nguồn tham chiếu quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh trên chính quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng, Chi bằng học không còn dừng ở khẩu hiệu lịch sử mà đang được chuyển hóa thành động lực phát triển trong kỷ nguyên số - một “chìa khóa” cho hiện tại và tương lai.

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của nhà yêu nước Phan Châu Trinh

Dịp này, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm chuyên đề Phan Châu Trinh - Cây tùng xứ Quảng, giới thiệu khoảng 100 hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp của ông theo ba chủ đề: Ươm mầm - Nhựa sống - Cây tùng vững chãi. Thư viện Đà Nẵng cũng trưng bày hơn 1.500 tài liệu, ấn phẩm nghiên cứu phục vụ công chúng.