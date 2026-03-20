Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững

Hoài Văn
TPO - Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP. Đà Nẵng” dự kiến diễn vào giữa tháng 4 sẽ quy tụ hàng trăm đại biểu là lãnh đạo quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp… nhằm hiến kế, kết nối và thúc đẩy các mô hình phát triển xanh trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng cấp bách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa ban hành văn bản triển khai công tác phổ biến, tham gia và trưng bày tại Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP. Đà Nẵng”.

Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi xanh hướng tới phát triển bền vững. Ảnh NT

Theo đó, thực hiện Công văn số 898/UBND-SNNMT của UBND TP. Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức hội thảo, dự kiến diễn ra vào ngày 21/4/2026 tại Trung tâm Hành chính thành phố.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP. Đà Nẵng, đại diện các sở, ngành cùng nhiều chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài khu vực.

Không chỉ là diễn đàn trao đổi, hội thảo được kỳ vọng trở thành “bàn tròn mở” để các bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp thực tiễn về chuyển đổi xanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội. Qua đó, thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng, mở ra cơ hội hợp tác, kêu gọi đầu tư vào các dự án xanh tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Ban tổ chức nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Hội thảo được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và cộng đồng về tăng trưởng xanh, đồng thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn, đặc biệt là cam kết đưa phát thải ròng về “0” vào năm 2050.

Nhiều doanh nghiệp áp dụng máy móc, công nghệ hiện đại để chuyển đổi xanh trong sản xuất. Ảnh: GT.

Song song với các phiên thảo luận, khu trưng bày sản phẩm và mô hình xanh hứa hẹn là điểm nhấn của sự kiện. Tại đây, doanh nghiệp sẽ giới thiệu loạt giải pháp công nghệ mới trong tái chế, tái sử dụng chất thải; sử dụng nước thông minh, tiết kiệm năng lượng; mô hình quy hoạch, kiến trúc xanh, đô thị và công nghiệp sinh thái… cùng nhiều sáng kiến bảo vệ môi trường trong trường học, khu dân cư và doanh nghiệp.

Với sự chuẩn bị bài bản và sự tham gia của nhiều thành phần, hội thảo không chỉ dừng lại ở một sự kiện chuyên đề mà còn được kỳ vọng tạo lực đẩy lan tỏa các mô hình hiệu quả, góp phần định hình hướng đi xanh, bền vững cho đô thị đáng sống bậc nhất miền Trung.

#Chuyển đổi xanh #Đà Nẵng #Phát triển bền vững #Hội thảo #Mô hình xanh #Biến đổi khí hậu #Đầu tư xanh

