Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Thông tin mới về điện mặt trời mái nhà

Vân Sơn - Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM vào chiều 19/3, ông Trần Minh Hóa - Phó Trưởng phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương TPHCM - chia sẻ nhiều thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách mới nhằm khuyến khích các hộ gia đình phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Ông Hóa cho biết, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 135/2024 vào ngày 22/10/2024 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu UBND TPHCM triển khai thực hiện. Thành phố đã nhanh chóng ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục cho người dân.

Đến năm 2025, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định 58/2025 thay thế Nghị định 135. Về cơ bản, nghị định mới kế thừa các nội dung trước đó nhưng được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trên cơ sở này, Sở Công Thương tiếp tục tham mưu thành phố công bố các thủ tục hành chính mới, đồng thời công khai rộng rãi trên Cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của thành phố để người dân dễ dàng tiếp cận.

Hiện nay, toàn bộ quy trình đăng ký lắp đặt điện mặt trời mái nhà đã được số hóa. Người dân có thể thực hiện hồ sơ trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế các thủ tục rườm rà. Bên cạnh đó, ngành điện cũng đã xây dựng hướng dẫn chi tiết trên nền tảng trực tuyến để hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện.

Phát triển điện năng lượng mặt trời là giải pháp ích nước lợi nhà (ảnh minh họa).

Đáng chú ý, đối với các hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất nhỏ hơn 100kW tại nhà ở riêng lẻ, thủ tục được đơn giản hóa đáng kể. Theo quy định, người dân chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan chức năng, bao gồm Sở Công Thương, đơn vị điện lực và cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương (hiện nay là UBND cấp xã), kèm theo các hồ sơ liên quan như bản vẽ thiết kế, giấy tờ pháp lý của công trình. Điều này giúp giảm đáng kể rào cản so với trước đây.

Thực tế cho thấy, sau khi các chính sách mới được triển khai, số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia lắp đặt điện mặt trời mái nhà đã tăng nhanh. Theo thống kê sơ bộ, đến nay toàn thành phố đã có khoảng 1.797 hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ với tổng công suất lắp đặt khoảng 400MW. Trong đó, có hơn 1.200 trường hợp thực hiện theo hình thức thông báo đơn giản, chủ yếu là các hộ gia đình. Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đã cấp 85 giấy chứng nhận cho các hệ thống có quy mô lớn hơn, với tổng công suất khoảng 111MW.

Về chính sách ưu đãi thuế, ông Trần Minh Hóa cho biết, Nghị định 58/2025 hiện chưa quy định cụ thể các ưu đãi về thuế đối với việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Các nội dung liên quan đến thuế thuộc thẩm quyền quản lý của ngành tài chính và cơ quan thuế. Tuy nhiên, lợi ích trực tiếp mà người dân nhận được là giảm chi phí tiền điện hàng tháng và tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo sẵn có.

Thông tin thêm về định hướng thời gian tới, ông Hóa cho biết Bộ Công Thương đang xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 58 nhằm tiếp tục tháo gỡ vướng mắc và khuyến khích người dân tham gia nhiều hơn. Một số đề xuất đáng chú ý gồm việc phân cấp tiếp nhận thủ tục về cấp xã thay vì cấp tỉnh như trước đây; miễn thủ tục thông báo đối với các hệ thống công suất rất nhỏ; đồng thời nâng tỷ lệ sản lượng điện dư được phép bán lên mức cao hơn.

Cụ thể, theo dự thảo, tỷ lệ điện dư được phép bán có thể tăng từ mức tối đa 20% hiện nay lên khoảng 50%, tạo thêm nguồn thu cho người dân và doanh nghiệp. Đây được xem là một trong những điểm mới quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Ngoài ra, việc phân cấp cho chính quyền cấp xã tiếp nhận hồ sơ cũng được kỳ vọng sẽ giúp người dân tiếp cận thủ tục dễ dàng hơn, rút ngắn thời gian xử lý và giảm áp lực cho các cơ quan cấp trên.

Đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh, thành phố có tiềm năng lớn về phát triển năng lượng mặt trời, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà.

“Chúng tôi mong muốn người dân và doanh nghiệp tích cực hưởng ứng chính sách, tận dụng lợi thế về nguồn năng lượng mặt trời để vừa giảm chi phí điện, vừa góp phần xây dựng đô thị xanh, hiện đại” - ông Hóa nói.

