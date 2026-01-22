Lắp điện mặt trời cho các cơ sở y tế vùng lũ

TPO - Tám cơ sở y tế trên địa bàn huyện Phù Mỹ cũ của tỉnh Bình Định cũ đã được lắp đặt hệ thống điện mặt trời tích hợp pin lưu trữ năng lượng, nhằm đảm bảo duy trì các dịch vụ thiết yếu trong điều kiện thiên tai.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao các hạng mục hỗ trợ tăng cường khả năng chống chịu khí hậu cho hệ thống y tế cơ sở và cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao an ninh con người và phát triển bền vững tại Việt Nam” do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Hoạt động nhằm góp phần tăng cường khả năng chống chịu trước các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, bảo đảm duy trì các dịch vụ y tế thiết yếu trong điều kiện thiên tai, ngập lụt, và mất điện đồng thời bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân tại các khu vực dễ bị tổn thương.

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc bàn giao hệ thống pin năng lượng mặt trời cho các cơ sở y tế tỉnh Gia Lai.

Theo đó, 8 cơ sở y tế trên địa bàn huyện Phù Mỹ cũ, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) đã được lắp đặt hệ thống điện mặt trời tích hợp pin lưu trữ năng lượng, bao gồm Trạm Y tế Mỹ Cát, Trạm Y tế Mỹ Tài, Trạm Y tế Mỹ Thọ, Trạm Y tế Mỹ Châu, Trạm Y tế Mỹ Đức, Trạm Y tế Mỹ Thắng, Trạm Y tế Mỹ Chánh và Trung tâm Y tế Phù Mỹ.

Bên cạnh đó, hệ thống xử lý nước thải y tế ứng dụng công nghệ Johkasou của Nhật Bản cũng được lắp đặt tại Trung tâm Y tế Phù Mỹ, góp phần bảo đảm an toàn môi trường và giảm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt trong và sau các đợt thiên tai.

Khu vực phía đông tỉnh Gia Lai là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, mưa lớn và ngập lụt, gây gián đoạn nguồn điện và tạo áp lực lớn đối với hoạt động của các cơ sở y tế tuyến cơ sở.

Việc đưa vào vận hành các giải pháp năng lượng tái tạo và xử lý nước thải bền vững giúp các trạm y tế và trung tâm y tế duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm công tác cấp cứu, bảo quản vắc xin và khám chữa bệnh cho người dân.

Theo ông Vũ Thái Trường, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Năng lượng và Môi trường, UNDP tại Việt Nam, việc tăng cường khả năng chống chịu cho hệ thống y tế không chỉ là một ưu tiên phát triển, mà là yêu cầu thiết yếu để bảo vệ tính mạng con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt.

Cùng ngày, UNDP và Chính phủ Nhật Bản cũng phối hợp với Sở Tài chính tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao nhà an toàn, chống chịu bão lụt cho các hộ gia đình tại các khu vực ven biển và vùng dễ bị tổn thương.

Bàn giao nhà chống lũ cho người dân tỉnh Gia Lai.

Trong khuôn khổ dự án, 40 căn nhà an toàn chống chịu bão lụt đã được xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ tại các phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, xã Cát Tiến và xã Ngô Mây.

Các ngôi nhà được thiết kế phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kết cấu, góp phần giúp các hộ gia đình yên tâm sinh sống và phục hồi nhanh hơn sau thiên tai.

“Những ngôi nhà được bàn giao hôm nay không chỉ là nơi ở, mà là lá chắn bảo vệ tính mạng, điểm tựa tinh thần và nền tảng giúp các gia đình ổn định cuộc sống trước những rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng,” ông Vũ Thái Trường cho biết.

Gia Lai là địa phương thường xuyên chịu tác động của bão lũ, triều cường và các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là khu vực phía đông Gia Lai (Bình Định cũ), gây thiệt hại lớn về hạ tầng y tế, nhà ở và đời sống của người dân.

Chỉ tính riêng tháng 11 năm nay, phía đông Gia Lai hứng chịu cơn bão mạnh số 13 tàn phá, ngay sau đó là mưa lũ lịch sử, để lại thiệt hại cực kỳ nặng nề về người và vật chất.