Xã hội

Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang bổ nhiệm nhân sự

Nhật Huy
TPO - Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Ngô Thanh Vũ - giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang.

Ngày 22/1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang quyết định bổ nhiệm ông Ngô Thanh Vũ - Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển du lịch (Sở Du lịch) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh An Giang, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

z7456911078135-b37753ebefa82ba3cded16403ac0c348-2542-1465.jpg
Ông Giang Văn Phục - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa cho ông Ngô Thanh Vũ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Thanh Vũ bày tỏ vinh dự và trách nhiệm lớn trước đảng bộ, cử tri và nhân dân tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh đang tập trung chuẩn bị cho các kỳ bầu cử quan trọng sắp tới.

Trên cương vị công tác mới, ông Vũ cam kết phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, cùng tập thể Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh giữ vững đoàn kết, đổi mới phương thức làm việc. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh An Giang.

Ông Ngô Thanh Vũ sinh năm 1982, quê xã Phước Long, tỉnh Cà Mau; trình độ tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Ông Vũ từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực quản lý, xúc tiến và phát triển du lịch tại tỉnh Kiên Giang cũ và An Giang.

Nhật Huy
