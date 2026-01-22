Công bố danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

TPO - Chiều 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.
Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu.
Xem danh sách 180 Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại đây.
Xem danh sách 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tại đây.