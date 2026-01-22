Chuyên gia góp ý đề án quy hoạch Đà Nẵng sau sáp nhập với Quảng Nam

TPO - Ngày 22/1, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại đây các chuyên gia đã có những ý kiến đóng góp điều chỉnh để thành phố phát triển nhanh, bền vững và xứng tầm sau sáp nhập với Quảng Nam.

Đà Nẵng có nhiều lợi thế đặc biệt

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng một trong số ít địa phương hội tụ đầy đủ 5 loại hình giao thông chủ yếu gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển và đường thủy nội địa.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Thành phố có lợi thế đặc biệt với sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai đã được quy hoạch nâng cấp tầm quốc tế. Bên cạnh là cụm cảng Đà Nẵng gồm: Tiên Sa, cảng Liên Chiểu và cảng Chu Lai - Kỳ Hà sẽ tạo thành cửa ngõ xuất nhập khẩu cho toàn vùng. Đồng thời, Đà Nẵng được xem là một trong “thủ phủ du lịch” lớn nhất cả nước. Cụm di sản văn hóa — thiên nhiên độc đáo gồm 3 di sản UNESCO là Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn và Ma nhai Ngũ Hành Sơn cùng các danh thắng nổi tiếng tạo nên chuỗi điểm đến hấp dẫn quanh năm...

"Đà Nẵng đang đứng trước một vận hội lớn, một bước ngoặt lịch sử. Việc điều chỉnh Quy hoạch Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ mang tính chiến lược và cấp thiết, là cơ sở định hướng lâu dài cho sự phát triển nhanh và bền vững. Việc điều chỉnh quy hoạch là sự tích hợp quy hoạch 2 địa phương đã được phê duyệt trước đây. Đồng thời, rà soát và điều chỉnh những nội dung thật sự cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế sau hợp nhất", ông Minh cho biết.

Cần có cách tiếp cận mới và thay đổi tư duy

PGS.TS Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ), nhấn mạnh yêu cầu rà soát toàn diện các quy hoạch đã triển khai trong những năm qua, từ đó làm rõ những điểm còn hạn chế và những dư địa phát triển chưa được khai thác. Đà Nẵng hiện nay không còn đứng trước mô hình tăng trưởng truyền thống, mà đang xây dựng mô hình phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Do đó, báo cáo quy hoạch cần thể hiện rõ sự chuyển đổi này, tránh tư duy cũ và cách tiếp cận manh mún.

PGS.TS Bùi Tất Thắng góp ý tại hội thảo.

Ông Thắng cho rằng: Cần lựa chọn các ngành mũi nhọn ở tầm cao hơn, có khả năng dẫn dắt tăng trưởng dài hạn. Bên cạnh các chỉ tiêu kinh tế, quy hoạch cũng cần bổ sung những chỉ số phản ánh chất lượng sống như tỷ lệ khám sức khỏe, mức độ đô thị hóa, nhằm bảo đảm phát triển bền vững.

Trong khi đó, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Trung ương, nhìn nhận việc điều chỉnh quy hoạch lần này là “cơ hội vàng” để Đà Nẵng bứt phá. Nếu không tận dụng thời điểm hiện nay, thành phố có thể phải chờ thêm 5–10 năm mới có cơ hội tương tự. Sau hợp nhất, Đà Nẵng đã có không gian phát triển rộng và vị thế cao hơn, đòi hỏi lãnh đạo thành phố phải quyết liệt trong tư duy và hành động.

Đối với khu thương mại tự do, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng cần tư duy lại toàn diện, nhất là khi Đà Nẵng – Quảng Nam sở hữu lợi thế đặc biệt với và không gian phát triển cả chiều cao lẫn chiều rộng.

PGS.TS Trần Đình Thiên phát biểu tại hội thảo.

Theo ông Thiên, cần sớm định hình chuỗi khu thương mại tự do, tập trung cao độ cho dải ven biển, đồng thời dành vùng phía Tây làm không gian dự trữ phát triển, xanh và bền vững. Việc định vị các tọa độ ưu tiên về công nghệ cao, phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai thành đô thị cảng biển – sân bay – công nghệ cao, đặc biệt là mô hình đô thị sân bay, cần được triển khai sớm để không đánh mất thời cơ phát triển.

Trong khi đó, PGS.TS Bùi Quang Bình, Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho biết: Quy hoạch hiện nay vẫn thiên về phát triển ngành, trong khi vấn đề then chốt là phân bổ và tích hợp không gian kinh tế. Việc hợp nhất hai bản quy hoạch cũ thành một bản mới về hình thức là đúng, nhưng không gian phát triển sau sáp nhập vẫn mờ nhạt, chưa làm rõ điểm mạnh – điểm yếu của Đà Nẵng và Quảng Nam để tổ chức khai thác hiệu quả.

PGS.TS Bùi Quang Bình cũng cho rằng: Giá trị bổ sung giữa Đà Nẵng và Quảng Nam chưa được khai thác đúng mức. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng trong quy hoạch chưa được lượng hóa đầy đủ các nguồn lực như vốn - đất đai - nhân lực và ngân sách, khiến quy hoạch khó chuyển hóa thành chương trình hành động cụ thể.

Riêng với thủy điện tại Quảng Nam cũ, ông Bình cho rằng cần xem xét lại tầm nhìn phát triển. Mỗi năm các thủy điện đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng, nhưng chi phí khắc phục hậu quả môi trường và xã hội là rất lớn, tạo áp lực chi ngân sách và nguy cơ bội chi, do đó cần có lộ trình điều chỉnh phù hợp.