Khi nào đưa vào sử dụng dự án Khu tránh trú bão cho tàu cá 420 tỷ đồng ở Đà Nẵng?

TPO - Khi đưa vào sử dụng, dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang sẽ đảm bảo cho 1.200 tàu cá thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung. Tuy nhiên do vướng mặt bằng thi công, dự án chậm tiến độ. Ngành chức năng thành phố Đà Nẵng nỗ lực vào cuộc gỡ “điểm nghẽn” lớn nhất này, dự kiến cuối năm 2026 mặt bằng sạch được bàn giao.

Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Nút thắt khiến dự án "mắc cạn"

Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) có tổng đầu tư trên 420 tỷ đồng, được xây dựng trên vùng diện tích rộng 140 ha; trong đó có 52 ha mặt nước.

Khi hoàn thành đưa vào sử dụng, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa cung cấp chỗ neo đậu an toàn cho 1.200 tàu thuyền các loại của ngư dân Đà Nẵng, và các tỉnh trong khu vực.

"Nút thắt" dẫn đến dự án chậm tiến độ là mặt bằng để làm bãi chứa khối lượng lớn bùn đất được nạo vét luồng lạch và vùng nước neo đậu tàu thuyền.

Công trình đã xây dựng cơ bản hoàn thành các tuyến kè chống sạt lở, gia cố và lắp đặt các ụ neo đậu tàu thuyền, hệ thống đường giao thông nội vùng, công trình thoát nước, thiết bị chống va đập và tiến hành nạo vét luồng và khu nước neo đậu tàu, đảm bảo cho khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão An Hòa có khả năng tiếp nhận tàu thuyền vào tránh trú bão an toàn.

Tuy nhiên do thiếu mặt bằng để chứa lượng bùn đất được nạo vét từ vùng diện tích khu neo đậu và luồng chạy tàu, khiến việc thi công nạo vét bị ngưng trệ kéo dài. Vì vậy đến hết mùa mưa bão năm 2025, công trình mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa vẫn chưa thể tiếp nhận được tàu thuyền vào neo đậu.

Khu vực bãi chứa bùn đất được nạo vét luồng lạch .

Khó khăn lớn nhất là mặt bằng để làm bãi chứa khối lượng lớn bùn đất được nạo vét luồng lạch và vùng nước neo đậu tàu thuyền. Theo kế hoạch, diện tích sử dụng làm bãi tập kết và xử lý chất thải nạo vét rộng gần 6,4 ha, phần lớn diện tích này là đất sản xuất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm của người dân địa phương.

Bàn giao mặt bằng sạch vào cuối năm 2026

Sau thời gian nỗ lực, hiện nút thắt này được giải quyết. Theo ghi nhận, hiện nay các đơn vị đang tiếp tục triển khai các hạng mục thuộc dự án.

Khẩn trương thi công các hạng mục dự án.

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành cho biết đây dự án trọng điểm, có ý nghĩa về mặt kinh tế, và ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi có khu neo đậu tránh trú bão toàn vùng để bà con yên tâm vươn khơi bám biển.

Vừa qua xã phối hợp với Ban quản lý Dự án các công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan triển khai ngay các bước thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB).

“Đến nay công trình đạt các bước khả quan, các tuyến kè cơ bản hoàn thành, tuyến luồng có ảnh hưởng rất nhiều đến việc nuôi trồng thủy sản của bà con nhân dân thì tiến hành vận động, thực hiện các biện pháp để đảm bảo bàn giao mặt bằng. Dự kiến đến cuối năm nay, công tác bồi thường GPMB sẽ được giải quyết dứt điểm để bàn giao cho chủ đầu tư là đơn vị thi công triển khai”, ông Sơn nhấn mạnh.

Mặt bằng làm bãi chứa vật chất nạo vét phục vụ dự án.

Kỹ sư Mai Đình Thông - Chỉ huy thi công công trình nạo vét luồng lạch và vùng nước khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang, cho biết, sau nhiều nỗ lực của các bên liên quan và chính quyền địa phương, giải phóng mặt bằng làm bãi chứa vật chất nạo vét với tổng diện tích trên 81 ha đã đạt kết quả khả quan. Chính quyền địa phương cam kết sẽ bàn giao mặt bằng bãi chứa chất thải số 1 trong tháng 1/2026.

Trước đó, mặt bằng bãi chứa số 2 đã bàn giao cho đơn vị thi công và đã được đơn vị thi công triển khai thi công hoàn thành. Mặt bằng bãi chứa số 3 đang được thi công và có nơi xử lý 275.000 m3 chất thải nạo vét.

“Với sự cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng của chính quyền địa phương trong tháng 1/2026, chúng tôi đang tập trung tối đa phương tiện, thiết bị và nhân lực để thi công hoàn thành hạng mục nạo vét công trình vào tháng 4/2026 để đưa dự án vào hoạt động” – ông Thông, nói.