Khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỷ ở phía nam Đà Nẵng

TPO - Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 20.000m2, dự kiến xây 700 căn hộ chung cư, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giao thông... Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư triển khai thi công ngay sau khởi động, đảm bảo đúng quy định, hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng dự án như đã cam kết.

Sáng 15/1, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thành phố Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam phối hợp tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú (phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng).

Khởi động Dự án Nhà ở xã hội Khu chung cư An Phú 600 tỷ đồng tại phường Quảng Phú, TP. Đà Nẵng.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 20.000m2, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển hạ tầng Quảng Nam làm chủ đầu tư. Dự án đã được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai TP. Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Quy mô dự án gồm 4 khối (A1, A2, B1, B2) với 9 tầng, dự kiến 700 căn hộ chung cư. Tầng 1 bố trí không gian thương mại - dịch vụ, phòng quản lý tòa nhà, căn hộ... Từ tầng 2 tới tầng 9 là các căn hộ ở.

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước; các công trình vệ sinh môi trường, khu vực tập kết rác và xử lý nước thải...

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ quý III/2025 đến quý IV/2028. Giai đoạn 1: (từ quý III/2025 đến quý II/2027) hoàn thành thủ tục đầu tư; triển khai đầu tư xây dựng khối chung cư block A1, A2 và các công trình hạ tầng kỹ thuật; nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động. Giai đoạn 2 (từ quý III/2027 đến quý IV/2028) đầu tư xây dựng khối chung cư block B1, B2, nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại lễ khởi động dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc chăm lo an sinh xã hội, đặc biệt là giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động, các đối tượng thu nhập thấp, gia đình chính sách; đồng thời là công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng dự án như đã cam kết.

“Thành phố Đà Nẵng xác định, nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp. Ngược lại, các dự án nhà ở xã hội phải được đầu tư bài bản, bảo đảm đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, có thiết kế phù hợp, tiện nghi, an toàn, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân”, ông Hưng nhấn mạnh.