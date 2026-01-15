Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội các địa phương thay đổi ra sao?

TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 7/NQ-CP, giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương trong giai đoạn 2026–2030. Theo đó, TP HCM, Hà Nội, Bắc Ninh… tiếp tục là những nơi được giao chỉ tiêu cao nhất, song cơ cấu và phân bổ chỉ tiêu đã có sự điều chỉnh đáng kể so với kế hoạch trước đây.

Hà Nội tăng gấp đôi chỉ tiêu nhà ở xã hội

Theo Nghị quyết 7/NQ-CP, trong giai đoạn 2025–2030, cả nước phải hoàn thành khoảng 1,073 triệu căn nhà ở xã hội. Con số này gần như không thay đổi so với chỉ tiêu tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ban hành tháng 2/2025. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở việc phân bổ lại chỉ tiêu cho từng địa phương, nhằm phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, đặc biệt trong bối cảnh một số địa phương đã thực hiện sáp nhập hành chính.

Hà Nội tăng gấp đôi chỉ tiêu nhà ở xã hội so với kế hoạch cũ.

Tại Hà Nội, mức điều chỉnh là khá rõ nét. Trước đây, theo Quyết định 444, Thủ đô được giao hoàn thành 44.866 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2025–2030. Với Nghị quyết mới, chỉ tiêu này được nâng lên 88.666 căn, gấp đôi so với kế hoạch cũ.

Đáng chú ý, chỉ tiêu năm 2026 tăng mạnh. Nếu theo kế hoạch cũ, Hà Nội chỉ phải hoàn thành 5.420 căn trong năm 2026, thì nay con số này đã tăng lên 18.700 căn, gấp hơn 3 lần. Bên cạnh đó, năm cao điểm về số lượng nhà ở xã hội cũng được điều chỉnh: thay vì dồn vào năm 2030 như trước, năm 2027 sẽ là năm Hà Nội phải hoàn thành nhiều nhất, với khoảng 20.000 căn.

Cụ thể, chỉ tiêu nhà ở xã hội tại Hà Nội giai đoạn 2026–2030 được phân bổ như sau: năm 2026 là 18.700 căn; năm 2027 là 20.000 căn; năm 2028 là 14.900 căn; năm 2029 là 15.000 căn và năm 2030 là 15.400 căn.

TP HCM, Bắc Ninh dẫn đầu về quy mô chỉ tiêu

Một số địa phương khác cũng được điều chỉnh tăng chỉ tiêu, chủ yếu do yếu tố sáp nhập địa giới hành chính. Điển hình là TP HCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo Nghị quyết mới, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP HCM (mới) giai đoạn 2025–2030 lên tới 194.297 căn – mức cao nhất cả nước. Con số này gần gấp ba lần chỉ tiêu của TP HCM cũ, song chỉ tăng khoảng 18% so với tổng chỉ tiêu của ba địa phương trước sáp nhập.

Tại Bắc Ninh, chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội giai đoạn 2025–2030 là 135.002 căn, tương ứng với tổng chỉ tiêu được giao cho Bắc Ninh và Bắc Giang trước đây. Đây là địa phương có quy mô chỉ tiêu lớn thứ hai trên cả nước. Một số địa phương khác cũng được giao chỉ tiêu cao như Tây Ninh với khoảng 80.240 căn, Đồng Nai khoảng 64.690 căn đến năm 2030.

Chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, giai đoạn 2026-2030.

Nghị quyết 7/NQ-CP giao Bộ Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai của các địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội từng năm vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm; đồng thời đôn đốc các dự án đã khởi công, tập trung nguồn lực để hoàn thành, nhất là các dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026.

Các địa phương cũng phải rà soát, lập và phê duyệt danh mục quỹ đất dành cho nhà ở xã hội, đảm bảo bố trí tại các vị trí thuận lợi, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Song song đó, các bộ, ngành và địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng nhằm đảm bảo dự án triển khai đúng quy hoạch, đúng thiết kế, tránh thất thoát, lãng phí.