Tài sản thấp tầng hiếm hoi giữa lõi cộng đồng 10.000 cư dân của Happy Home Tràng Cát

Khu đô thị Happy Home đang từng bước hình thành một cộng đồng cư dân quy mô lớn song hành với giai đoạn phát triển mạnh mẽ của Tràng Cát (Hải Phòng). Tại đây, Boutique Home - dòng sản phẩm thấp tầng đa công năng số lượng hữu hạn, được hưởng lợi trực tiếp từ dòng người ở thực, nhu cầu tiêu dùng đa dạng và dư địa tăng trưởng rộng mở.

Nền kinh tế tiêu dùng hình thành tại Tràng Cát

Trong nhiều năm, khu vực Tràng Cát được nhắc đến như một vùng đất giàu tiềm năng của Hải Phòng, hội tụ lợi thế cảng biển, công nghiệp và hạ tầng kết nối liên vùng. Tuy nhiên, chỉ đến khi các dự án nhà ở quy mô lớn được triển khai đồng bộ và bắt đầu đón cư dân về ở, khu vực này mới thực sự bước sang một giai đoạn phát triển mới với nhịp sống thật, nhu cầu thật và dòng tiêu dùng hiện hữu.

Sự xuất hiện của khu đô thị Happy Home Tràng Cát là một trong những dấu mốc quan trọng trong tiến trình đó. Với quy mô hơn 3.800 căn hộ, khu đô thị góp phần giải quyết bài toán an cư cho người lao động thành phố cảng, đồng thời tạo ra một cộng đồng cư dân đông đảo lên tới 10.000 người.

Cư dân ở thực chiếm tỷ lệ cao, phần lớn là những người sinh sống, làm việc và tiêu dùng hàng ngày tại khu vực Tràng Cát. Từ đây, một nền kinh tế tiêu dùng bắt đầu hình thành, kéo theo nhu cầu rõ nét về thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế...

Cộng đồng cư dân lên tới 10.000 người của Happy Home Tràng Cát đang dần hình thành

Trong bối cảnh mới đó, bài toán không gian thương mại nằm ở đâu và được phân bổ như thế nào để đáp ứng nhu cầu của chục nghìn cư dân được đặt ra. Ngay tại Happy Home Tràng Cát, Boutique Home - dòng sản phẩm thương mại thấp tầng duy nhất tại dự án, chính là lời giải.

Tuy nhiên, trên thị trường quy mô 10.000 cư dân nội khu, chưa tính đến khách ngoại khu và vãng lai, Boutique Home chỉ mang tới con số hữu hạn 284 căn. Quỹ căn được xem là “hàng hiếm” cả về số lượng lẫn vị trí.

Sức hút của Boutique Home càng tăng khi đặt trong nhịp phát triển nhanh chóng của Happy Home Tràng Cát. Tháng 12/2025, 192 căn NƠXH đầu tiên đã được ký hợp đồng mua bán, 2 tòa căn hộ gồm L1 (khu The Link) và N6 (khu The Nest) đã cất nóc. Mỗi dấu mốc hoàn thiện đều khẳng định cam kết tiến độ và chất lượng của dự án, nơi cộng đồng văn minh, bền vững đang dần hình thành.

Boutique Home góp phần giải quyết nhu cầu thương mại của khu vực Tràng Cát

Tài sản thấp tầng hưởng lợi trực tiếp từ cộng đồng 10.000 cư dân

Trong phân khúc thấp tầng, yếu tố quyết định hiệu quả khai thác không chỉ nằm ở thiết kế hay vị trí, mà quan trọng hơn là chất lượng và độ ổn định của dòng khách. Với Boutique Home, dòng khách đó không đến từ kỳ vọng tương lai, mà hình thành song song cùng nhịp sống của khu đô thị cũng như nhịp phát triển của trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics Tràng Cát.

Cộng đồng cư dân khoảng 10.000 người tại Happy Home Tràng Cát tạo ra một nền cầu tiêu dùng thường xuyên, lặp lại mỗi ngày. Đây là điểm khác biệt căn bản so với nhiều khu thấp tầng phụ thuộc vào lưu lượng xe qua lại hoặc khách vãng lai theo mùa vụ. Cũng nhờ lợi thế này, các mô hình kinh doanh tại Boutique Home có khả năng duy trì công suất ổn định hơn trong trung và dài hạn.

Boutique Home thừa hưởng toàn bộ lưu lượng khách khổng lồ của Happy Home Tràng Cát

Chưa dừng tại đó, quy mô dòng khách của Boutique Home còn liên tục được bổ sung. Trong đó có thêm lực lượng chuyên gia, nhân viên làm việc tại 2 tòa văn phòng tọa lạc ngay nội khu, cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp và logistics lân cận. Sự hội tụ của dòng khách đa lớp với nhu cầu đa dạng giúp hoạt động thương mại tại Boutique Home không bị lệ thuộc vào một phân khúc duy nhất.

Thiết kế độc đáo cũng giúp Boutique Home đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Trên diện tích 75-150m2, 5 tầng đa công năng, chủ sở hữu có thể triển khai đa dạng loại hình khai thác, kinh doanh, cho thuê, từ cửa hàng tiện lợi, văn phòng, showroom, đến các dịch vụ thiết yếu và cao cấp.

Bên cạnh tiềm năng kinh doanh, yếu tố an cư cũng góp phần củng cố giá trị của Boutique Home. Thiết kế linh hoạt, phân tầng cho phép tách bạch giữa không gian sinh hoạt riêng và không gian kinh doanh, phù hợp với những gia đình vừa muốn ở, vừa muốn tận dụng tài sản để tạo dòng tiền. Chủ sở hữu được hưởng trọn vẹn không gian xanh cùng 59 tiện ích của khu đô thị, phục vụ mọi nhu cầu hàng ngày, từ học tập, làm việc, rèn luyện sức khỏe cho tới giao lưu cùng cộng đồng.

Boutique Home đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đầu tư kinh doanh kết hợp an cư tại khu vực Tràng Cát

Giữa nhịp phát triển không ngừng của thành phố cảng, quỹ đất trung tâm Hải Phòng dần cạn, dòng vốn đang dịch chuyển mạnh mẽ về khu Nam. Cùng lúc, làn sóng đầu tư vào hạ tầng đang mở toang cánh cửa tăng trưởng cho Tràng Cát, biến khu vực này thành tâm điểm sôi động của thị trường bất động sản. Boutique Home, vì thế, trở thành tọa độ vàng để nhà đầu tư tinh anh đặt niềm tin, đón đầu chu kỳ thịnh vượng tiếp theo của Hải Phòng.