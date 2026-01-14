Lý do dự án nhà ở xã hội 'hot' nhất TPHCM chưa mở bán

TPO - Tổng giám đốc Công ty CP Đức Mạnh khẳng định hiện nay, dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt cơ bản đã hoàn thành đến 90 - 95% và đang tiếp tục công tác nghiệm thu, hoàn thiện theo tiến độ được UBND TPHCM phê duyệt.

Chưa rao bán

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt có địa chỉ tại số 324 đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10 cũ), TPHCM. Đây được xem là dự án nhà ở xã hội có vị trí đắc địa nhất, khi nằm ở khu vực trung tâm của TPHCM và đối diện nhà thi đấu Phú Thọ. Dự án được khởi công vào ngày 26/9/2019 với 4 block cao 25 tầng, dự kiến cung cấp ra thị trường 1.254 căn hộ. Tuy nhiên tới nay, dự án này vẫn chưa đưa vào sử dụng.

Trước đó, UBND TPHCM đã có văn bản gửi các sở, ban ngành, Công ty CP Đức Mạnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt. Theo đó, UBND TPHCM chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) và các đơn vị liên quan về điều chỉnh thời gian, tiến độ thực hiện và tổng vốn đầu tư dự án do Công ty CP Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

Theo đó, chủ đầu tư phải hoàn thành việc thi công, xây dựng dự án trong vòng 15 tháng kể từ ngày 10/2/2025. Sau đó 3 tháng phải hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt có tổng vốn đầu tư (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án) là hơn 1.561 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 468 tỷ đồng và vốn huy động là hơn 1.000 tỷ đồng.

UBND TPHCM yêu cầu Công ty CP Đức Mạnh phải triển khai dự án đúng tiến độ, không được bán, chuyển nhượng căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đồng thời, không được phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo nội dung cam kết, thực hiện dự án nâng cấp mở rộng hẻm 334 Lý Thường Kiệt theo đúng tiến độ quy định...

Sau khi dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng, Công ty CP Đức Mạnh thực hiện kiểm toán, phê duyệt quyết toán về chi phí của dự án theo quy định và gửi một bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng.

Trường hợp giá bán, giá thuê mua nhà ở xã hội theo kết quả kiểm toán, phê duyệt quyết toán cao hơn giá do chủ đầu tư đã ký hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm giá trị chênh lệch. Nếu thấp hơn, chủ đầu tư phải ký lại hợp đồng hoặc điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng và phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê mua nhà ở.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện thông tin rao bán dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt với nhiều thông tin khác nhau. Tuy nhiên, trả lời PV Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Chi - Tổng giám đốc Công ty CP Đức Mạnh khẳng định, công ty chưa thực hiện chủ trương rao bán bất kỳ căn hộ nào tại dự án, cũng như không ủy thác hoặc hợp tác với bất kỳ đơn vị, tổ chức hay sàn bất động sản, cá nhân nào đứng ra rao bán hay nhận đặt cọc bán căn hộ.

Tiến độ tới đâu?

Trước đây, Công ty CP Đức Mạnh cũng đã có nhiều văn bản gửi Sở Xây dựng, UBND quận, phường về vấn đề nêu trên để thông tin đến người dân được biết và khuyến cáo người dân hết sức thận trọng với các thông tin mua bán căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Lý Thường Kiệt trên mạng.

Bà Chi khẳng định, quy trình, thủ tục mua bán dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt sẽ tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội. Cụ thể là Luật Nhà ở 2023, Điều 38 Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và các văn bản khác liên quan.

“Mọi thông tin về mở bán khi dự án đủ điều kiện mở bán, thời gian bắt đầu và kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua căn hộ sẽ được thông báo cụ thể tại website của công ty và công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng TPHCM khi có thông báo dự án đủ điều kiện mở bán”, bà Chi nói.

Về tiến độ, Tổng giám đốc Công ty CP Đức Mạnh khẳng định hiện nay, dự án cơ bản đã hoàn thành đến 90 - 95% và đang tiếp tục công tác nghiệm thu, hoàn thiện theo tiến độ được UBND TPHCM phê duyệt.

Trả lời câu hỏi về việc, một số block nhà dự án đã hoàn thành phần thô bên ngoài nhưng thời gian gần đây, công trường dự án vắng bóng công nhân thi công, bà Chi cho rằng, tiến độ dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt đã hoàn thành được 90 - 95%. Do đó, số lượng nhân công được bố trí sắp xếp phù hợp với khối lượng công việc còn lại của dự án.

Về việc dự án đã thực hiện 6 năm vẫn chưa thể xong, bà Chi cho biết trong quá trình triển khai thi công đã gặp một số khó khăn, vướng mắc lớn và đã được cơ quan thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

“Khó khăn, vướng mắc nhất mà hiện các dự án nhà ở xã hội trên cả nước nói chung là liên quan đến vấn đề xây dựng, quy trình thủ tục mở bán và tiếp nhận hồ sơ. Quy định pháp luật mới ban hành còn những quy định chưa rõ nên cần sự trao đổi hướng dẫn từ cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng TPHCM và Bộ Xây dựng để rõ hơn, cũng như để hạn chế những tiêu cực xảy ra trong quá trình tiếp nhận và mở bán", bà Chi nói.

Hiện, chủ đầu tư đang trao đổi với Sở Xây dựng TPHCM để hoàn thiện các thủ tục này trước khi thực hiện để việc mở bán tiếp nhận và soát xét hồ sơ được diễn ra một cách thuận lợi, đúng quy định pháp luật và bảo đảm tính công bằng, khách quan.