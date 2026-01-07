Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Thái Nguyên: Nhiều môi giới và người đầu cơ nhà ở xã hội bị khởi tố

Thanh Hiếu
TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố các đối tượng là môi giới và đầu cơ nhà ở xã hội về hành vi làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức để trục lợi.

Ngày 7/1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra năm 2024 và 2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên).

Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng do Công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 395 căn hộ nhà ở xã hội, gồm 361 căn hộ chung cư cao tầng và 34 căn hộ liền kề thấp tầng. Dự án đã được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư và Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cấp giấy phép xây dựng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố các đối tượng làm giả giấy tờ, tài liệu cơ quan nhà nước để trục lợi chính sách nhà ở xã hội

Đến nay, chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng mua bán trên 300 căn hộ với khách hàng. Tổng số tiền đặt khách hàng đã đặt mua nhà là hơn 200 tỷ đồng.

Trong quá trình bán các căn hộ nhà ở xã hội, một số nhân viên tư vấn bất động sản đã câu kết với các đối tượng làm các loại giấy tờ giả để trục lợi chính sách nhà ở xã hội.

Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã phát hiện 3 nhân viên tư vấn bất động sản là Phạm Thị Hồng G (trú tại phường Khương Đình, Hà Nội); Hoàng Văn H (trú tại xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Tú A (trú tại phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Văn T (trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội, đối tượng đầu cơ nhà ở xã hội) đã thực hiện hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để sử dụng làm hồ sơ khống, hợp pháp hóa thủ tục trái pháp luật để mua nhà ở xã hội.

Ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam và khám xét khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng G, Hoàng Văn H và Nguyễn Văn T về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại Khoản 3, Điều 341, Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, có 304 đơn vị (trong đó có 67 đơn vị là cơ quan nhà nước, 234 đơn vị là tổ chức công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã) thực hiện việc xác nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội tại khu dân cư Đại Thắng. Trong đó, nhiều hồ sơ có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT làm rõ, mở rộng.

