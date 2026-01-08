Vụ học viên tử vong ở Trung tâm công tác xã hội: Giám đốc ngầm đồng ý cho hành hung

TPO - Đối với những học viên nghiện game, có ý thức kém, hay chống đối, Hải ngầm cho phép bảo vệ và các học sinh ‘tự quản’ dùng vũ lực để uốn nắn, răn đe. Họ đặt ra những ‘luật ngầm’ và sử dụng hung khí như công cụ hỗ trợ ngay chính trong môi trường giáo dục trẻ.

Cho đánh từ cổ trở xuống

Sau cái chết thương tâm của học viên P.H.N (17 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) do bị bảo vệ và các học viên hành hung, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và 10 bị can có liên quan. Trong đó có Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, cơ sở 2 tại phường An Sinh.

Bảng biển của Trung tâm bị dỡ bỏ sau vụ việc học viên bị đánh tử vong.

Theo kết quả điều tra, quá trình vận hành cơ sở, Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, đã cho phép nhân viên và các học viên thuộc diện ‘tự quản’ được phép sử dụng vũ lực đối với những học viên vi phạm nội quy của trung tâm. Chính sự buông lỏng quản lý và chủ trương trái pháp luật của Hải đã dẫn đến những vụ việc hành hung dã man.

Theo lời kể của chính những học viên đã từng học ở trung tâm này cho biết, chưa cần biết đúng sai, chỉ cần ngày đầu tiên bước chân qua cổng trung tâm là đã bị đánh ‘phủ đầu’. Nhẹ thì thâm tím tay chân, nặng thì gãy răng, chảy máu mũi. Không chỉ các học viên ‘tự quản’ được phép đánh mà ngay cả bảo vệ, giáo viên của trung tâm này lúc nào cũng có thể ‘thượng cẳng chân, hạ cẳng tay’ đối với học viên.

Đỉnh điểm ngày 23/12, do vi phạm trong quá trình sinh hoạt, em P.H.N. đã bị 8 đối tượng là nhân viên và học sinh ‘tự quản’ dùng tay chân và hung khí đánh đập dẫn đến chấn thương nặng, tử vong. Trước đó 4 ngày, em B.T.M. (SN 2003, trú tại phường Việt Hưng) cũng bị Hải và các đối tượng khác đánh gây thương tích 2% ngay khi mới nhập trung tâm do không hợp tác ở lại.

Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Phạm Hồng Thái (SN 1996, nhân viên bảo vệ của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà), một trong những đối tượng trực tiếp hành hung, dẫn đến cái chết của em P.H.N. khai nhận: "Trong quá trình làm bảo vệ, anh Hải (Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà) có cho phép tôi đánh một số bạn học viên vi phạm thì đánh từ vùng cổ trở xuống. Về bạn N. thì tôi có đánh bạn N. và tôi cũng cho một số bạn tự quản ở tại trung tâm đánh từ vùng cổ trở xuống".

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, khai nhận: "Trong quy định của trung tâm các học viên hay các bộ không được phép đánh nhau, dùng bạo lực với các học viên. Nhưng vì các học viên đó là các học viên hư, nghiện game, chính vì vậy bị can cũng ngầm đồng ý để cho cán bộ phạt để mang tính chất răn đe. Bản thân cũng không cho đánh vào vùng khác nhưng có một số trường hợp, bị can thấy có bị tím ở tay, chân và bị can có hỏi ngay nhưng không có hình thức kỷ luật gì đối với những người đã tạo ra vết thương đó".

Những quy định ngầm không được ghi lên bảng nội quy của trung tâm nhưng học viên nào cũng nằm lòng.

Dùng hung khí để răn dạy

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phóng viên Tiền Phong đã tìm gặp những gia đình có con em theo học tại trung tâm này. Điều bất ngờ khi tất cả những học viên từng học ở đây đều không dám nói ra hay kể với người thân, gia đình việc mình bị đánh. Chỉ sau khi phóng viên cho xem hình ảnh Giám đốc trung tâm bị lực lượng chức năng bắt giữ các em mới dám hé lộ những trận đòn tra tấn.

Em N.V.T. học viên tròn 2 tháng theo học tại trung tâm cho biết, em bị đánh ngay từ buổi đầu mới nhập học, trận đòn đầu tiên là những cú bạt tai và đấm vào mạn sườn của học viên ‘tự quản’ cùng khoảng 50 gậy vụt vào người sau đó là 1 cú sút thẳng mặt chảy cả máu mồm do một giáo viên tên Tiến cùng lời hăm dọa: vào đây mà bật thì chỉ có no đòn.

Cũng theo em T. tại trung tâm có những nội quy bất thành văn: đi vệ sinh vãi nước ra sàn là 5 gậy, tắm vãi nước ra sàn cũng 5 gậy, ngủ dậy chăn màn chưa xếp là 15 gậy, kêu khổ, kể đói với người ngoài 30 gậy... Đặc biệt khi nói xấu trung tâm sẽ nhừ đòn mà được đích thân Giám đốc Trung tâm ra tay.

Những khúc gậy gỗ được vứt ở góc tường của trung tâm.

Bố của em N.V.T. cũng tỏ ra rất bức xúc khi cho biết chỉ vào học 10 ngày nhưng cháu liên tục viết thư về xin thêm quần áo, mà phải là quần áo hàng hiệu. Trong khi đó trước khi nhập học, 2 vợ chồng đã chuẩn bị 10 bộ quần áo cho cháu mang đi. Mãi đến giờ cháu mới kể là do các học viên tự quản yêu cầu dùng quần áo để đổi lấy những trận đòn.

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát đi thông báo các gia đình từng cho con em theo học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà nếu bị hành hung đề nghị đến Đội Điều tra án xâm phạm thân nhân để cung cấp thông tin, phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Hiện, ngoài vụ án học viên P.H.N. bị đánh tử vong, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã tiến hành xác minh và tổ chức giám định thương tích đối với anh B.T.M. (SN 2003, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cũng từng bị nhân viên hành hung khi đang theo học tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà.

Cùng với đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ mở rộng điều tra đến các sai phạm khác của trung tâm (nếu có), các cá nhân, đơn vị liên quan theo quy định pháp luật.