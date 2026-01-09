Nhận 'lót tay' 11,1 tỷ đồng, 2 cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án ở Đắk Lắk lĩnh tổng 16 năm tù

TPO - Với cáo buộc nhận 11,1 tỷ đồng "lót tay" của ba doanh nghiệp thi công dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, hai cựu lãnh đạo Ban Quản lý dự án ở Đắk Lắk bị phạt mỗi người 8 năm tù.

Lãnh đạo Tỉnh ủy tác động

Sáng 9/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Phạm Văn Hạ, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (viết tắt Ban Quản lý dự án ở Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý, mỗi người 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài án phạt tù, hai bị cáo còn bị phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Ở tội “Đưa hối lộ” tòa phạt bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn) mức án 30 tháng tù; Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) mức án 18 tháng tù. Tòa cũng phạt bổ sung cả hai mỗi người 40 triệu đồng.

Tòa đánh giá, các bị cáo có hành vi đưa, nhận hối lộ, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, gây mất niềm tin, ảnh hưởng xấu tới dư luận, làm thoái hóa, biến chất cán bộ…

Tuy nhiên, các bị cáo cũng đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhanh chóng khắc phục toàn bộ số tiền hối lộ… Xét các bị cáo Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ phạm tội có nguyên nhân từ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, phạm tội có tính chất thụ động, không vòi vĩnh, ép buộc doanh nghiệp đưa tiền nên áp dụng mức phạt nhẹ hơn.

Nội dung vụ án thể hiện, năm 2020, tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương đầu tư Dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk để tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công Gói thầu số 03, Gói thầu số 04 của Dự án trên.

Các bị cáo tại tòa.

Sau khi được lãnh đạo Tỉnh ủy đồng ý và chỉ đạo, Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ đã gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 Công ty, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện, cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 03; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 04.

Thỏa thuận ngầm

Theo Viện Kiểm sát, việc này trái với quy định của Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu gồm: Tiết lộ, tiếp nhận những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;...

Theo thỏa thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương và Dương Chế Quang chi cho bị cáo Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và Bùi Văn Từ 9 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi giúp các công ty này trúng thầu, Phạm Văn Hạ đã nhận tổng số 5,1 tỷ đồng (trong đó nhận 3,2 tỷ đồng từ Lê Đình Hải và 1,9 tỷ đồng từ Hoàng Đình Chương). Còn Bùi Văn Từ đã nhận số tiền 6 tỷ đồng (trong đó nhận từ Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương mỗi người 3 tỷ đồng).

Ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông) đã chết nên cơ quan tố tụng không xem xét trách nhiệm hình sự.

Còn cựu Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị, nhận 4,5 tỷ đồng là "quà biếu", song tại hồ sơ không nêu rõ ông Nghị nhận từ ai, chỉ thể hiện việc ông Nghị không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại số tiền đã nhận, không có căn cứ xác định hậu quả thiệt hại về đấu thầu, do đó cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngày 4/4/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Đối với người liên quan tên Đặng Sỹ Hồng, cơ quan tố tụng cho rằng ông này đưa 200 triệu đồng tiền bồi dưỡng cho Phạm Văn Hạ nhưng việc này tự nguyện, Hạ không yêu cầu, đòi hỏi. Hiện ông Hạ đã nộp lại số tiền trên nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự với khoản tiền này.