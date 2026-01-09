Phá đường dây trộm chó liên tỉnh tại Tây Ninh

TPO - Nguyễn Thanh Xuân (sinh năm 1980, thường trú tổ 3, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sỹ Thành, tỉnh Vĩnh Long) thuê hai căn nhà để tổ chức thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Sau đó giết mổ, Xuân cho đóng thùng bảo quản và vận chuyển bằng xe ô tô tải đi tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa thành công một đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chuyên thu mua, giết mổ và vận chuyển chó trái phép với số lượng lớn, do Nguyễn Thanh Xuân (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu. Tang vật bị phát hiện lên đến hơn 1,6 tấn chó.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Thanh Xuân (sinh năm 1980, thường trú tổ 3, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sỹ Thành, tỉnh Vĩnh Long; nơi ở hiện nay tại khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã thuê hai căn nhà tại đường số 19, kênh 12, xã Đức Lập và khu phố Ninh Bình, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh để tổ chức thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Sau khi giết mổ, Xuân cho đóng thùng bảo quản và vận chuyển bằng xe ô tô tải đi tiêu thụ.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 8/1/2026, Ban chuyên án quyết định phá án, triệt xóa toàn bộ đường dây.

Các đối tượng liên quan bị bắt quả tang cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Tại căn nhà không số thuộc đường số 19, kênh 12, xã Đức Lập, lực lượng chức năng bắt quả tang ba đối tượng gồm Nguyễn Minh Triệu (sinh năm 1993, ngụ ở tỉnh Vĩnh Long), Phan Trung Chánh (sinh năm 1982, ngụ ở TPHCM) và Trần Quốc Khôi (sinh năm 1978, ngụ ở TP. Cần Thơ). Các đối tượng điều khiển xe ô tô biển số 62A-479.52 chở 19 con chó đã chết, tổng khối lượng 285kg đến giao cho Đoàn Thị Lương (sinh năm 1988) và Dương Phương Thiện (sinh năm 1983, cùng ngụ ở TP.HCM) để giết mổ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm trong tủ đông tại đây 10 con chó đã giết mổ, tổng khối lượng 103kg.

Một số dụng cụ được các đối tượng sử dụng để bắn trộm chó. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Cùng thời điểm, tại căn nhà không số trên đường Bàu Năng - Chà Là, khu phố Ninh Bình, phường Ninh Thạnh, Công an bắt quả tang Nguyễn Minh Mẫn (sinh năm 2001, ngụ ở tỉnh Đồng Tháp) và Phạm Văn Mười Hai (sinh năm 1977, ngụ ở tỉnh Vĩnh Long) đang giết mổ 47 con chó đã chết, tổng trọng lượng 559kg.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định số chó trên do Bùi Tâm Tiến (sinh năm 2000, ngụ ở TP. Cần Thơ) và một đối tượng tên Phong (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe ô tô biển số 51G-282.10 mang đến bán. Kiểm tra tiếp, lực lượng chức năng phát hiện trong hai tủ đông lạnh tại đây có 57 con chó đã chết, tổng khối lượng 688kg.

Qua chuyên án, cơ quan công an đã tạm giữ tang vật hơn 1,6 tấn chó (gồm 66 con chó đã chết với tổng khối lượng 844kg; 67 con chó đã giết mổ, tổng khối lượng 791kg) cùng nhiều tang vật gồm 3 tủ đông lạnh, 2 xe ô tô, 4 xe mô tô, 6 điện thoại di động, nhiều bộ phận súng điện tự chế và các tang vật liên quan khác.

Đối tượng Nguyễn Thanh Xuân. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.