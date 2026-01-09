Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phá đường dây trộm chó liên tỉnh tại Tây Ninh

Hữu Huy - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nguyễn Thanh Xuân (sinh năm 1980, thường trú tổ 3, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sỹ Thành, tỉnh Vĩnh Long) thuê hai căn nhà để tổ chức thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Sau đó giết mổ, Xuân cho đóng thùng bảo quản và vận chuyển bằng xe ô tô tải đi tiêu thụ.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa thành công một đường dây trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, chuyên thu mua, giết mổ và vận chuyển chó trái phép với số lượng lớn, do Nguyễn Thanh Xuân (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cầm đầu. Tang vật bị phát hiện lên đến hơn 1,6 tấn chó.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Thanh Xuân (sinh năm 1980, thường trú tổ 3, ấp Tân Thạnh, xã Lục Sỹ Thành, tỉnh Vĩnh Long; nơi ở hiện nay tại khu phố Ninh Hưng 1, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đã thuê hai căn nhà tại đường số 19, kênh 12, xã Đức Lập và khu phố Ninh Bình, phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh để tổ chức thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp trên địa bàn. Sau khi giết mổ, Xuân cho đóng thùng bảo quản và vận chuyển bằng xe ô tô tải đi tiêu thụ.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 8/1/2026, Ban chuyên án quyết định phá án, triệt xóa toàn bộ đường dây.

1.jpg
Các đối tượng liên quan bị bắt quả tang cùng tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Tại căn nhà không số thuộc đường số 19, kênh 12, xã Đức Lập, lực lượng chức năng bắt quả tang ba đối tượng gồm Nguyễn Minh Triệu (sinh năm 1993, ngụ ở tỉnh Vĩnh Long), Phan Trung Chánh (sinh năm 1982, ngụ ở TPHCM) và Trần Quốc Khôi (sinh năm 1978, ngụ ở TP. Cần Thơ). Các đối tượng điều khiển xe ô tô biển số 62A-479.52 chở 19 con chó đã chết, tổng khối lượng 285kg đến giao cho Đoàn Thị Lương (sinh năm 1988) và Dương Phương Thiện (sinh năm 1983, cùng ngụ ở TP.HCM) để giết mổ.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm trong tủ đông tại đây 10 con chó đã giết mổ, tổng khối lượng 103kg.

2.jpg
Một số dụng cụ được các đối tượng sử dụng để bắn trộm chó. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Cùng thời điểm, tại căn nhà không số trên đường Bàu Năng - Chà Là, khu phố Ninh Bình, phường Ninh Thạnh, Công an bắt quả tang Nguyễn Minh Mẫn (sinh năm 2001, ngụ ở tỉnh Đồng Tháp) và Phạm Văn Mười Hai (sinh năm 1977, ngụ ở tỉnh Vĩnh Long) đang giết mổ 47 con chó đã chết, tổng trọng lượng 559kg.

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định số chó trên do Bùi Tâm Tiến (sinh năm 2000, ngụ ở TP. Cần Thơ) và một đối tượng tên Phong (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe ô tô biển số 51G-282.10 mang đến bán. Kiểm tra tiếp, lực lượng chức năng phát hiện trong hai tủ đông lạnh tại đây có 57 con chó đã chết, tổng khối lượng 688kg.

Qua chuyên án, cơ quan công an đã tạm giữ tang vật hơn 1,6 tấn chó (gồm 66 con chó đã chết với tổng khối lượng 844kg; 67 con chó đã giết mổ, tổng khối lượng 791kg) cùng nhiều tang vật gồm 3 tủ đông lạnh, 2 xe ô tô, 4 xe mô tô, 6 điện thoại di động, nhiều bộ phận súng điện tự chế và các tang vật liên quan khác.

5.jpg
Đối tượng Nguyễn Thanh Xuân. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo Điều 173 và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Huy - Trí Viễn
#trộm cắp #tiêu thụ chó #Tây Ninh #đường dây tội phạm #Nguyễn Thanh Xuân #bắt giữ #tang vật

Xem thêm

Cùng chuyên mục