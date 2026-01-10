Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm học sinh THCS ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) mang theo hung khí để đánh nhau, rất may, công an sở tại và Ban giám hiệu nhà trường đã kịp thời ngăn chặn.

Ngày 9/1, Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Trước đó, Công an xã Thiên Cầm nhận được tin báo về việc nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Tiếp nhận thông tin, công an xã Thiên Cầm khẩn trương triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Thiên Cầm thực hiện kiểm tra, xác minh.

6960c6ac63326.jpg
Nhóm học sinh chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau.

Tại hiện trường, Công an xã Thiên Cầm thu giữ các hung khí mà nhóm học sinh mang theo, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình đưa các em về trụ sở để làm việc theo quy định.

Công an xã Thiên Cầm sau đó giáo dục, răn đe, phân tích rõ hậu quả và hệ lụy của hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu các học sinh ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #nhóm học sinh #hung khí #Giải quyết mâu thuẫn trong đám cưới #Thiên Cầm

Xem thêm

Cùng chuyên mục