Kịp thời ngăn chặn nhóm học sinh cấp 2 mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

TPO - Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm học sinh THCS ở xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) mang theo hung khí để đánh nhau, rất may, công an sở tại và Ban giám hiệu nhà trường đã kịp thời ngăn chặn.

Ngày 9/1, Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau.

Trước đó, Công an xã Thiên Cầm nhận được tin báo về việc nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, dấu hiệu chuẩn bị đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Tiếp nhận thông tin, công an xã Thiên Cầm khẩn trương triển khai lực lượng, đồng thời phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Thiên Cầm thực hiện kiểm tra, xác minh.

Nhóm học sinh chuẩn bị hung khí để đi đánh nhau.

Tại hiện trường, Công an xã Thiên Cầm thu giữ các hung khí mà nhóm học sinh mang theo, đồng thời phối hợp với nhà trường và gia đình đưa các em về trụ sở để làm việc theo quy định.

Công an xã Thiên Cầm sau đó giáo dục, răn đe, phân tích rõ hậu quả và hệ lụy của hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu các học sinh ký cam kết không tái phạm. Đồng thời, lực lượng công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với gia đình và nhà trường trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.