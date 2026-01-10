Truy nã 4 bị can trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với 4 đối tượng gồm: Võ Ngọc Sơn (SN 2006, ngụ ấp Kinh Tràm, xã Hòa Hưng, An Giang); Bạch Thanh Lên (SN 1999, ngụ ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân, Cần Thơ); Nguyễn Minh Luân (SN 1992, ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc, An Giang) và La Hoàng Hôn (SN 1999, ngụ ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thạnh, Cần Thơ).

Cả 4 bị truy nã về hành vi “Trốn khỏi nơi giam giữ", quy định tại khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị Công an tỉnh An Giang truy nã toàn quốc.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 17h ngày 8/1, cán bộ quản giáo Phân trại tạm giam Giồng Riềng - Cơ sở 1 (Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang) tiến hành điểm danh, kiểm diện và xác định bị can, phạm nhân đủ số lượng. Trong số này có 4 bị can tạm giam tại buồng số 3, gồm Sơn, Lên, Hôn (cùng bị tạm giam về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”) và Luân (bị tạm giam về tội “Hiếp dâm”).

Tuy nhiên, đến 6h30 ngày 9/1, khi kiểm danh buổi sáng, cán bộ quản giáo phát hiện cả 4 đối tượng nêu trên đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Quyết định truy nã nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền báo, bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (PC01). Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối.

Cơ quan công an cũng cảnh báo, mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng trốn truy nã là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định; đồng thời kêu gọi các đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.