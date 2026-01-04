Lộ diện trùm ma túy sau hơn hai thập kỷ trốn truy nã

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thu Hiền
TPO - Sau hơn 20 năm lẩn trốn tại Lào, Thò Chá Xìa – đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia đã bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Ngày 3/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) bắt giữ thành công đối tượng Thò Chá Xìa (SN 1972, trú xã Tri Lễ, tỉnh Nghệ An).

Theo hồ sơ điều tra, Thò Chá Xìa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia với tổng khối lượng ma túy hơn 60 kg.

Đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định truy nã số 24 ngày 17/5/2004 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Thò Chá Xìa bị Công an bắt giữ sau hơn 20 năm lẩn trốn tại Lào.

Trong quá trình lẩn trốn tại Lào, đối tượng thay tên đổi họ, cắt đứt liên lạc với người thân, sống theo kiểu “nay đây mai đó”.

Sau một thời gian kiên trì rà soát, xác minh, ngày 1/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Thông Thụ đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An), Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã bắt giữ thành công Thò Chá Xìa.

Hiện, đối tượng đã được di lý về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
