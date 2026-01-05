Vụ cựu thứ trưởng nhận hối lộ 200.000 USD: Thu giữ 175 miếng vàng, 204 sổ đỏ và hàng chục tỷ đồng của các bị can

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, Công ty Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng nhiều đơn vị, địa phương liên quan.

Nhiều cựu lãnh đạo thuộc Bộ NN&PTNT bị truy tố vì nhận hối lộ

Bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (trái) cùng 02 bị can Trần Tố Nghị và Trần Văn Lăng (áo đỏ).

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT bị cáo buộc nhận hối lộ 200.000 USD để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trúng thầu các dự án nông nghiệp quy mô lớn.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ” với ông Hoàng Văn Thắng còn có: Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (QLXDCT), Bộ NN&PTNT; Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi 4; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 2; Lê Văn Hiến, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án 8.

Theo kết luận điều tra, các bị can này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận tiền của doanh nghiệp để can thiệp, tác động trong quá trình lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu và triển khai dự án. Cụ thể, Trần Tố Nghị bị cáo buộc nhận 13 tỷ đồng; Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng; Trần Văn Lăng nhận hơn 13,4 tỷ đồng; Lê Văn Hiến nhận 3 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân, là người giữ vai trò trung tâm trong vụ án. Bị can này bị đề nghị truy tố cùng lúc 3 tội danh gồm: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ".

CQĐT xác định, ông Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT, lãnh đạo Cục QLXDCT và các ban quản lý dự án để trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án, do các ban trực thuộc Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư.

Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại các dự án này bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Ngoài ra, 14 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can tự nguyện khắc phục 49 tỷ đồng hưởng lợi bất chính

Trong quá trình điều tra, CQĐT Bộ Công an đã áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi tài sản do phạm tội mà có, đảm bảo nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của các bị can trong vụ án.

Cụ thể, CQĐT đã thu giữ tại nơi ở của bị can Nguyễn Văn Dân 175 miếng vàng, 204 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; Kê biên 39 quyền sử dụng đất, với tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép và khắc phục hậu quả hơn 49 tỷ đồng.

CQĐT cũng có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng rà soát, tạm dừng giao dịch đối với nhà đất, tài khoản ngân hàng, chứng khoán của các bị can để phục vụ điều tra, truy tố và xét xử. Trường hợp các bị can hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ bồi thường, CQĐT đề nghị TAND TP Hà Nội xem xét giải tỏa biện pháp tạm dừng giao dịch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, kết luận điều tra nêu rõ: từ năm 2009 đến 2024, Nguyễn Văn Dân đã nhờ người thân đứng tên thành lập 7 doanh nghiệp, tạo thành một “hệ sinh thái” xoay quanh Công ty Hoàng Dân. Để hợp thức hóa chi phí đầu vào, Dân chỉ đạo Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng) và Bùi Cao Nguyên (nhân viên kế toán) mua hóa đơn khống, phục vụ việc hạch toán và kê khai thuế.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2018 – 2024, các bị can đã, mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp, tổng giá trị hơn 512 tỷ đồng; Nâng khống một phần đối với 125 hóa đơn của 19 công ty, tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Sao Vàng HG, do Nguyễn Văn Giáp làm Giám đốc, bị xác định ký 3 hợp đồng nâng khống, xuất 15 hóa đơn, với giá trị nâng khống cho Công ty Hoàng Dân hơn 88,7 tỷ đồng.

CQĐT xác định, Công ty Hoàng Dân đã sử dụng hóa đơn khống để: Hợp thức hóa chi phí đầu vào; Quyết toán với chủ đầu tư tại 4 dự án nông nghiệp; Hạch toán vào chi phí nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Để che giấu sai phạm, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, gồm một hệ thống phản ánh chi phí thực tế và một hệ thống đã chỉnh sửa số liệu để đối phó với cơ quan chức năng.

Hành vi vi phạm kế toán này bị xác định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.