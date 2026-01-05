Hà Nội: Ba người thương vong sau nhiều tiếng nổ phát ra tại ngôi nhà 2 tầng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hà
TPO - Chiều 5/1, nhiều tiếng nổ phát ra tại ngôi nhà ở xã Phúc Thọ (Hà Nội). Vụ việc khiến một người tử vong, 2 người bị thương. Nghi vấn nguyên nhân dẫn tới vụ việc do pháo.

chay-1.jpg
Khu vực xảy ra sự việc.

Theo đó, vào khoảng 16h cùng ngày, nhiều người dân bàng hoàng khi nghe thấy một số tiếng nổ lớn phát ra tại ngôi nhà ở xóm Đình, thôn Triệu Xuyên 2, xã Phúc Thọ (Hà Nội). Sau đó, lửa bùng cháy.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng ngay sau đó cũng có mặt giải quyết vụ việc.

Thông tin ban đầu, vụ việc khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

1s.jpg
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy.

Một số thông tin cho rằng vụ việc do pháo nổ gây ra. Hiện trường là ngôi nhà 2 tầng trong khu dân cư.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Phúc Thọ cho biết, hiện cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thanh Hà
