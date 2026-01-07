Khởi tố đối tượng lừa hơn 14.000 bóng đèn thanh long của nông dân

TPO - Lợi dụng nhu cầu thắp sáng vườn thanh long, Nguyễn Tấn Hùng đã thuê rồi chiếm đoạt hơn 14.000 bóng đèn cùng hàng trăm cuộn dây điện của nhiều hộ dân ở Lâm Đồng, gây thiệt hại hơn 710 triệu đồng.

Ngày 6/1, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hùng (SN 1999, trú tại thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an tỉnh Lâm Đồng đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Tấn Hùng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hùng là đối tượng đã chiếm đoạt hơn 14.000 bóng đèn phục vụ sản xuất thanh long của người dân. Trước đó, nhiều hộ dân tại xã Hàm Thạnh và xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng trình báo việc bị một đối tượng thuê bóng đèn và dây điện nhưng không hoàn trả, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Qua điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, từ tháng 8/2024 - 8/2025, Nguyễn Tấn Hùng nhiều lần thuê bóng đèn và dây điện của 4 hộ dân để thắp sáng vườn thanh long. Sau khi thuê, đối tượng đã mang số tài sản này đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng số tài sản bị Hùng chiếm đoạt gồm 14.250 bóng đèn và 330 cuộn dây điện, trị giá hơn 710 triệu đồng.

Hiện Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.