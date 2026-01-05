Vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học: Khởi tố Giám đốc trung tâm cùng 9 người liên quan

TPO - Ngày 5/1/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm, cùng 9 người khác có liên quan đến vụ việc học viên 17 tuổi tử vong.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, 9 bị can nêu trên gồm: Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa, Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, bị can Nguyễn Xuân Khải bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.



Cơ quan chức năng đã ra lệnh tạm giam đối với Phạm Hồng Thái, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Duy Công, Lê Quang Khoa và Nguyễn Văn Hải, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 phê chuẩn.



Với các bị can Phạm Đức Hiền, Ngô Trần Hữu Thắng, Nguyễn Hữu Anh Đức và Nguyễn Xuân Khải, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để làm rõ nội dung vụ án, xử lý các bị can và xem xét xử lý hành vi vi phạm của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà theo quy định pháp luật.

Về công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở tương tự, Sở Y tế Quảng Ninh đã thành lập 2 đoàn kiểm tra đột xuất, toàn diện hoạt động của 19 trung tâm công tác xã hội trên địa bàn. Sở đã đình chỉ hoạt động 2 cơ sở, gồm Trung tâm công tác xã hội Hải Hà cơ sở 1 và cơ sở 2, đồng thời tạm dừng hoạt động 4 trung tâm, gồm Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Trung tâm Công tác xã hội Hạnh Phúc, Trung tâm Công tác xã hội Hoa Nụ Cười, cơ sở 1 và Trung tâm Công tác xã hội Ngôi Nhà Nhỏ. Lý do được nêu là các đơn vị thay đổi địa điểm hoạt động so với giấy phép nhưng chưa đề nghị điều chỉnh cấp phép theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp bảo đảm quyền của người dân tham gia học tập, sinh hoạt tại các trung tâm công tác xã hội.



UBND tỉnh giao Sở Y tế làm rõ trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhân viên được phân công phụ trách, theo dõi hoạt động của Trung tâm công tác xã hội Hải Hà, trường hợp có biểu hiện thiếu kiểm tra, giám sát, buông lỏng quản lý để xảy ra vụ việc ngày 23/12/2025 thì thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định.



UBND các xã, phường, đặc khu cũng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động của các trung tâm công tác xã hội, kịp thời kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm.

Trên cổ tay nạn nhân có vết bầm tím nghi là bị trói.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, phường An Sinh xảy ra vụ việc khiến một học viên tử vong. Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân là P.H.N, sinh năm 2008, trú phường Hà Lầm, được gia đình đưa đến nhập học ngày 21/12/2025 để tham gia chương trình giáo dục kỷ luật, kỹ năng sống. Sáng 23/12/2025, trong quá trình sinh hoạt, lao động tại khu vực đồi Trại Lốc, học viên này xảy ra mâu thuẫn với một số người tại Trung tâm, dẫn đến xô xát. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều, chiều cùng ngày gia đình đưa về nhà và sau đó tử vong.

Ngay khi vụ việc xảy ra, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh và Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để xác minh, điều tra, làm rõ.