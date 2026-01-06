Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệt phá đường dây ‘tín dụng đen’ online, lãi suất 600%/năm

Hoàng Nam
TPO - Lợi dụng không gian mạng để tổ chức cho vay với lãi suất “cắt cổ”, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1999, trú TP. Hà Nội) cầm đầu đã cho hàng loạt người dân ở Quảng Trị vay tiền với lãi suất lên tới hơn 600%/năm.

Ngày 6/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hoạt động chủ yếu trên không gian mạng.

cho-vai-lai-nang-20260106111718.jpg
Các đối tượng trong đường dây "tín dụng đen" bị bắt giữ.

Qua điều tra xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Tuấn cầm đầu đã lập website 1gold.biz như một “sổ cái online” để quản lý việc cho vay. Các đối tượng phân quyền quản trị chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm kiếm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn cùng các đối tượng Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất và Lê Văn Thắng (cùng trú phường Tùng Thiện, TP. Hà Nội) đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp tạm giam đối với các đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạnh mẽ không gian mạng để điều hành “tín dụng đen”, cho thấy xu hướng tội phạm truyền thống đang dịch chuyển ngày càng rõ sang môi trường số.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #tín dụng đen #cho vay lãi nặng #tội phạm công nghệ cao #không gian mạng

