'Đột nhập' Trung tâm công tác xã hội có học viên tử vong: Ngổn ngang gậy và thuốc sát trùng vết thương

TPO - Bên trong căn phòng nơi học viên N. bị hành hung dẫn đến tử vong vẫn còn ngổn ngang các lọ thuốc sát trùng và la liệt những chiếc gậy dài khoảng 40-50 cm.