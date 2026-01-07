'Đột nhập' Trung tâm công tác xã hội có học viên tử vong: Ngổn ngang gậy và thuốc sát trùng vết thương

TPO - Bên trong căn phòng nơi học viên N. bị hành hung dẫn đến tử vong vẫn còn ngổn ngang các lọ thuốc sát trùng và la liệt những chiếc gậy dài khoảng 40-50 cm.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, cơ sở 2 của trung tâm nằm tại số nhà 44, xóm Lâm Nghiệp, thôn Trại Lốc, phường An Sinh với hàng rào kín xung quanh cao gần 3 mét với đinh nhọn cắm ngược lên trên để tránh người ngoài có thể đột nhập vào. Cùng với đó, hệ thống an ninh được lắp đặt xung quanh cơ sở này để giám sát, theo dõi 24/24 giờ.
Bên trong căn phòng khoảng vài mét vuông này vẫn còn ngổn ngang những vật dụng cá nhân của các học viên. Trong đó, xuất hiện nhiều chai thuốc betadine có công dụng để sát trùng vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng.