Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

'Đột nhập' Trung tâm công tác xã hội có học viên tử vong: Ngổn ngang gậy và thuốc sát trùng vết thương

Quốc Nam

TPO - Bên trong căn phòng nơi học viên N. bị hành hung dẫn đến tử vong vẫn còn ngổn ngang các lọ thuốc sát trùng và la liệt những chiếc gậy dài khoảng 40-50 cm.

Cận cảnh cơ sở công tác xã hội có học viên bị tử vong sau 2 ngày nhập học.
tp-quovnam-dji-0545.jpg
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án và bắt giám đốc Trung tâm công tác xã hội Hải Hà để điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại cơ sở 2 của trung tâm này khiến học viên P.H.N., 17 tuổi (trú tại phường Hà Lầm) tử vong sau 2 ngày nhập học tại đây.
tp-quovnam-z62-2821.jpg
tp-quovnam-z62-2825.jpg
tp-quovnam-z62-2826.jpg
tp-quovnam-z62-2829.jpg
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, cơ sở 2 của trung tâm nằm tại số nhà 44, xóm Lâm Nghiệp, thôn Trại Lốc, phường An Sinh với hàng rào kín xung quanh cao gần 3 mét với đinh nhọn cắm ngược lên trên để tránh người ngoài có thể đột nhập vào. Cùng với đó, hệ thống an ninh được lắp đặt xung quanh cơ sở này để giám sát, theo dõi 24/24 giờ.
tp-quovnam-z62-2821.jpg
Sau khi giám đốc trung tâm bị khởi tố, tại đây đã hạ biển trung tâm, cổng được che lại bằng tấm bạt xanh để bên ngoài không nhìn vào được.
tp-quovnam-z62-2916.jpg
Bên trong trung tâm có 6 phòng theo dãy, được chia làm văn phòng, nhà bếp và 4 phòng ở. Những phòng ở cho học viên cũng không được rộng, toàn bộ sử dụng giường tầng để tiết kiệm không gian.
tp-quovnam-z62-2971.jpg
Những căn phòng trên được lắp khóa chốt bên ngoài, khi khóa lại người bên trong không thể tự mở được. Theo lời kể của học viên V.T.Q. (Tên nhân chứng đã được thay đổi), học viên P.H.N. bị một nhóm 6-7 người đưa vào phòng 4 để trói tay và dùng gậy cao su đặc (hung khí dùng để đánh những học viên không nghe lời) vụt liên tục vào tay và người nạn nhân. Một số học viên khác liên tục đấm đá vào lưng, ngực trong khi đám đông chỉ đứng xem.
tp-quovnam-z62-2930.jpg
Tuy nhiên, ngay phía cửa các phòng ở này đều dán nội quy hoạt động, trong đó có việc "Tuyệt đối không mang theo các loại vũ khí, vật dụng có thể sát thương, gây tai nạn thương tích. Không gây gổ, đánh nhau hoặc dùng vũ lực để giải quyết các việc đối với nhau".
tp-quovnam-z62-2964.jpg
tp-quovnam-z62-2954.jpg
tp-quovnam-z62-2951.jpg
tp-quovnam-z62-2961.jpg
Bên trong căn phòng khoảng vài mét vuông này vẫn còn ngổn ngang những vật dụng cá nhân của các học viên. Trong đó, xuất hiện nhiều chai thuốc betadine có công dụng để sát trùng vết thương, ngăn ngừa nhiễm trùng.
tp-quovnam-z62-2863.jpg
Cùng với đó, ngay phía sau cửa sổ của căn phòng số 4 là ngổn ngang nhiều khúc gậy nhỏ có chiều dài khoảng 40-50 cm, đường kính 4-5 cm được cho là dùng để dạy những học sinh chưa ngoan. Người dân sinh sống ngay sát vách trung tâm cho biết, những khúc cây trên là của trung tâm, người dân không có và không sử dụng những vật dụng này.
tp-quovnam-z62-2918.jpg
Ngoài ra, trong khuôn viên sân của trung tâm còn có một phòng bằng thùng container để các "thầy" sinh hoạt và làm việc. Theo học viên Q. đây cũng là nơi được trưng dụng để các "thầy" dạy dỗ học viên không nghe lời.
tp-quovnam-z62-2983.jpg
Hàng xóm sống xung quanh trung tâm cho biết, trung tâm này mới về khu Trại Lốc được khoảng 1 năm. Hằng ngày vẫn thấy các cháu nhỏ cầm dụng cụ đi làm ở trên rừng nhưng không biết công việc cụ thể là gì.
tp-quovnam-z62-2909.jpg
"Tôi chỉ thấy các cháu suốt ngày đi lên rừng làm, đi qua gặp người lớn cũng chào hỏi lễ phép, hôm thấy có nhiều công an tới thì mới biết bên trong có người tử vong", hàng xóm cạnh trung tâm cho biết.
Quốc Nam
#công tác xã hội #Hải Hà #học viên tử vong #bất thường #điều tra #Trung tâm công tác xã hội Hải Hà #phường Hà Lầm #Quảng Ninh

Xem thêm

Cùng chuyên mục