Lừa đảo 2.705 tỷ đồng, cựu Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình lĩnh án chung thân

TPO - Với cáo buộc lừa đảo 2.705 tỷ đồng và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức, bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc Eximbank chi nhánh Ba Đình) bị tòa tuyên phạt tù chung thân.

Sau hai ngày xét xử, chiều 8/1, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Thu Nhung (cựu Phó giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo Nhung phải chấp hành chung thân.

Về dân sự, Hội đồng xét xử buộc bị cáo trả cho các bị hại, tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định một số cá nhân có liên quan được bị cáo Nhung chuyển thừa tiền so với số tiền ban đầu gửi cho Nhung. Do đây là tiền bị cáo phạm tội mà có theo hình thức "vay của người sau trả cho người trước", Hội đồng xét xử tuyên thu hồi để trả lại cho bị hại khác.

Tòa ghi nhận, bị cáo Nhung sử dụng số tiền hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản để đảm bảo thi hành án.

Trước đó, diễn biến xét hỏi ghi nhận bị cáo Nhung đồng ý với cáo buộc lừa đảo nêu trong cáo trạng.

Một số người liên quan cho biết, mình là nạn nhân. Khi được Nhung đề nghị tìm người có tiền gửi vào ngân hàng lấy lãi, họ kêu gọi cha mẹ, anh em và khách hàng cũ đem tiền đến. Thời điểm Nhung mất khả năng thanh toán, họ phải bán nhà trả cho khách hàng.

Các bị hại bày tỏ quan điểm không đồng tình với nhóm người liên quan làm "trung gian chuyển tiền" đã chiếm hưởng một phần gốc, lãi. Các bị hại cho rằng, cần xem xét nhóm này là đồng phạm với Nhung.

Bị cáo Vũ Thị Thu Nhung.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ 2014, do cần tiền trả nợ và chi tiêu, bị cáo Nhung thông tin gian dối việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình, có chương trình gửi tiền ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân có quan hệ nội bộ trong ngân hàng với lãi suất cao, quà tặng giá trị. Mục đích để nhận tiền của nhiều người có nhu cầu gửi tiết kiệm.

Các chương trình Nhung đưa ra như: Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn rút gốc linh hoạt dành cho khách hàng ưu tiên tại ngân hàng Eximbank với lãi suất 7,5%/năm cùng quà tặng chăm sóc hàng tháng; Chứng chỉ tiền gửi giữ hộ tiền mặt có kỳ hạn; Trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn... lãi suất từ 12 - 32%/năm.

Để nhận tiền của khách hàng, Nhung mở nhiều tài khoản tại Eximbank và các ngân hàng khác. Tuy nhiên, khi khách chuyển tiền vào, bị cáo sử dụng máy in, làm giả chứng từ xác nhận nhận tiền theo mẫu, đóng dấu xác nhận của Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Ba Đình để chuyển lại cho khách hàng.

Ngoài các chương trình đưa ra, Nhung còn chiếm đoạt số tiền lớn của khách bằng phương thức đưa thông tin gian dối việc Eximbank Chi nhánh Ba Đình tổ chức bán đấu giá tài sản nợ xấu tại ngân hàng.

Khi khách tìm đến, Nhung đưa ra thông tin gian dối cho khách hàng có tiền gửi ký quỹ để tham gia đấu giá vào tài khoản của Công ty “sân sau”, sẽ được chia lợi nhuận cao, thời gian ký quỹ ngắn từ 5 - 20 ngày… Hết thời gian ký quỹ, khách nhận lại toàn bộ tiền gốc cùng lợi nhuận 10 - 14%/số tiền nộp ký quỹ.

Do tin tưởng, nhiều người gửi tiền tiết kiệm và tiền ký quỹ đầu tư mua bán tài sản đấu giá nợ xấu thanh lý tại Eximbank cho Nhung. Sau khi nhận tiền, Nhung không thực hiện như cam kết, mà sử dụng phần lớn số tiền để trả gốc, lãi, tiền quà tặng chăm sóc khách hàng hoặc tiền lợi nhuận cho những người nộp tiền.

Theo cơ quan truy tố, Nhung sử dụng tiền của người nộp sau trả tiền cho người nộp trước, số còn lại bị cáo chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Từ năm 2014 - 2022, Vũ Thị Thu Nhung lừa của 100 bị hại tổng số tiền hơn 2.705 tỷ đồng.