Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn

Nguyễn Thành
TPO - Công an TP. Đà Nẵng bắt giữ 16 đối tượng tổ chức và tham gia đánh bạc qua mạng trong đường dây tội phạm quy mô hơn 10 tỷ đồng vừa bị triệt phá.

Tối 8/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 16 đối tượng (4 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 12 bị can về tội đánh bạc) để tiếp tục điều tra đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02) phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Công (1986 trú đường Nguyễn Như Đãi, phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán số đề. Qua theo dõi hoạt động của đối tượng, Công an phát hiện Công có hành vi câu kết với nhiều người khác tổ chức đánh bạc (ghi số đề) trên địa bàn với quy mô lớn.

372273020971272389.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng liên quan.

Sau khi thu thập đủ tài liệu chứng minh, Phòng PC02 tiến hành phá án, triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Công cầm đầu để đấu tranh.

Qua điều tra, xác định, từ năm 2024, Công đã thông qua mạng xã hội Zalo để nhận số đề từ các tài khoản Zalo tên: “Chí Thanh”, “Lê Nin Win Win”, “Zuka”, “Tiên Cây Cảnh”, “Đại Lâm Mộc”, “Nguyen Sy” rồi chuyển số đề nhận được vào nhóm Zalo tên “KH-B ĐỨC” gồm 3 tài khoản Zalo tên “Mình Công” (của Nguyễn Văn Công), “Ú Mập Ú Ù” và “Peonyut” để thực hiện hành vi mua bán số đề trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan và trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng, khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng tổ chức đánh bạc, công an xác định chỉ trong ngày 2/1/2026, Công đã nhận số đề của các đối tượng với tổng số tiền hơn 149 triệu đồng. Tiếp tục khai thác mở rộng, công an đã triệu tập đưa về trụ sở 43 đối tượng trong đường dây này.

Qua điều tra thu thập tài liệu chứng cứ thể hiện đường dây này hằng ngày có người ghi đề, thu tiền, giao tịch đề, chuyển tiền cho đầu trên để ăn hoa hồng. Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ tháng 10/2025 đến lúc bị bắt là khoảng trên 10 tỷ đồng.

Ngoài 16 đối tượng đã khởi tố và bị bắt tạm giam, 27 đối tượng còn lại số tiền sử dụng đánh bạc dưới 5 triệu đồng không đủ yếu tố cấu thành tội đánh bạc nên sẽ củng cố hồ sơ xử lý sau.

Hiện công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Nguyễn Thành
