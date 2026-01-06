Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Liên tiếp giải cứu nữ sinh khỏi chiêu lừa đảo 'bắt cóc online'

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thời gian qua, trên địa bàn TP. Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ "bắt cóc online" và rất nhanh chóng được lực lượng công an giải cứu.

Ngày 6/1, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa tiếp tục giải cứu một nữ sinh khỏi chiêu lừa đảo "bắt cóc online”.

Cụ thể, ngày 4/1, chị T. (trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) đến Công an phường Thanh Khê trình báo về việc con ruột là em N. (2006, sinh viên đại học) nghi bị lừa đảo.

Ngay khi nhận được tin, Công an phường Thanh Khê triển khai các biện pháp rà soát, xác minh.

Đến 11h30 cùng ngày, đã giải cứu thành công em N. khi đang bị các đối tượng lừa đảo thao túng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Khánh (Đà Nẵng).

bat-co-online-9375.jpg
Nữ sinh N. sau khi được giải cứu.

Thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng liên tiếp xảy ra các vụ "bắt cóc online". Trước đó, ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cũng đã giải cứu em T.N.Y.N. (20 tuổi, ở xã Xuân Phú) bị nhóm lừa đảo thao túng tâm lý, ép lập sổ tiết kiệm online để chứng minh "năng lực tài chính". Qua đó kịp thời ngăn chặn giao dịch 500 triệu đồng.

Ngày 30/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự thông tin đã kịp thời đấu tranh, làm rõ và giải cứu an toàn một sinh viên năm nhất trong vụ việc lừa đảo tinh vi này. Theo trình báo, trưa 29/12/2025, chị N.T.D.C. (ở phường Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) thông báo với công an rằng con chị là T.M.H. (18 tuổi, sinh viên năm nhất một trường đại học), rời khỏi ký túc xá và liên lạc với gia đình qua Zalo trong tình trạng bất thường, có dấu hiệu bị thao túng tâm lý.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng cảnh sát hình sự lập tức vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định vị trí nạn nhân và đảm bảo an toàn cho em.

Nguyễn Thành
#Chiêu trò bắt cóc online #Giải cứu nữ sinh bị lừa đảo #Lừa đảo thao túng tâm lý trẻ #Phòng chống bắt cóc trực tuyến #Vai trò của công an Đà Nẵng #Ngăn chặn giao dịch tiền ảo lừa đảo #Tác động của lừa đảo online đến giới trẻ #Biện pháp nghiệp vụ chống bắt cóc trực tuyến #Đà Nẵng #Công an Đà Nẵng

