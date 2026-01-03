Đà Nẵng: Ô tô vượt đèn đỏ bị người dân phản ánh, công an vào cuộc, xử phạt

TPO - Sau tin báo của người dân, công an vào cuộc xác minh, áp dụng xử phạt hành chính 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người đàn ông vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Ngày 3/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành làm rõ, xử phạt trường hợp vượt đèn đỏ sau phản ánh của người dân.

Trước đó, ngày 30/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua đoạn video được đăng tải trên ứng dụng Vnetraffic, ghi nhận hình ảnh một xe ô tô không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Trong các ngày 31/12/2025, Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT Công an thành phố Đà Nẵng đã mời những người có liên quan đến làm việc để phục vụ công tác xác minh.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện vi phạm được xác định là ông T.Q.T (SN 1964; trú tại phường An Thắng, TP. Đà Nẵng). Tại cơ quan Công an, ông T.Q.T khai nhận vào lúc 8 giờ 16 phút, ngày 10/12/2025, tại tuyến đường Trần Thị Lý, phường Hòa Cường, ông đã điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 92A-064.xx đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T.Q.T về lỗi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông”, theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Với hành vi vi phạm nêu trên, ông T.Q.T bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm Giấy phép lái xe.

Tại buổi làm việc, người vi phạm thừa nhận hành vi sai phạm, nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện không chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và không tái phạm.