Không khí lạnh liên tục tăng cường

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (4/1), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Dự báo khoảng từ đêm 5/1, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, trời rét kéo dài ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Trung Trung Bộ hôm nay có mưa rải rác. Tây Nguyên, Nam Bộ ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ.

Dự báo ngày mai (5/1), miền Bắc tiếp tục rét. Từ đêm mai, không khí lạnh tăng cường tràn xuống, vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác, nền nhiệt giảm, trời rét kéo dài.

ret-1503.jpg
Miền Bắc, Bắc Trung Bộ đón rét kéo dài.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, cao nhất 19-22 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ có mây, ít mưa. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam có 27-30 độ.

Dự báo từ khoảng đêm 5/1 đến ngày 7/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nguyễn Hoài
