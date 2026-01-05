Điểm lại những phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm

TPO - Năm 2025, nước ta có nhiều lễ kỷ niệm lớn, triển khai nhiều việc trọng đại, chưa từng có tiền lệ. Tổng Bí thư Tô Lâm – người đứng đầu Đảng ta, đã có nhiều chỉ đạo, phát biểu quan trọng, ấn tượng.

Báo Tiền Phong lược ghi một số chỉ đạo, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm trong năm 2025

01

"Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân" – Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, ngày 2/9/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày diễn văn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam, ngày 2/9/2025. Ảnh: TTXVN.



02

“Quyết định "sắp xếp lại giang sơn" là bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của sự nghiệp hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới hoàn thiện một nền hành chính quản trị hiện đại, kiến tạo, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, để mọi lợi ích thuộc về nhân dân” – Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về sáp nhập tỉnh, thành phố cùng các quyết định của Trung ương Đảng thành lập đảng bộ tỉnh và nhân sự lãnh đạo địa phương tại TPHCM, ngày 30/6/2025.

03

“Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống cho nhân dân” - Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến hoàn thiện Chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ngày 1/4/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm triển lãm thành tựu khoa học công nghệ tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành KH&CN và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I. Ảnh: PV.



04

"Không có gì thiết thực hơn là lắng nghe từ chính người dân, doanh nghiệp, những đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của pháp luật để nhận biết những vướng mắc, bất cập nhằm hoàn thiện pháp luật và đưa hệ thống pháp luật đáp ứng được yêu cầu cuộc sống thực tiễn" - Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp thứ nhất, Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật, ngày 5/6/2025.

05

“Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới; Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, bệnh viện; Giáo dục-đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư hệ thống, bác sĩ, nhà quản trị dịch vụ công tương lai; Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt giúp người dân khỏe mạnh để học, để làm, để sáng tạo. Những trụ đỡ này được củng cố đồng thời bằng thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt và phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc bền bỉ”, - Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, ngày 16/9/2025.

06

“Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái - đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng” – Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ngày 23/9/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ngày 23/9/2025. Ảnh: Như Ý.



07

“...Trách nhiệm "chọn đúng người cho đúng việc", nhất là nhân sự cấp cao, những người lãnh đạo đất nước, là điều kiện tiên quyết để đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả. Chúng ta phải lựa chọn, giới thiệu những người xứng đáng nhất trong số những người xứng đáng tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư” – Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14, ngày 5/11/2025.

08

“Tiếp tục xu thế chủ động tiến công, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất vị thân”, không ai được phép vượt quá “lằn ranh đỏ” – Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, ngày 11/12/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, ngày 15/12/2025. Ảnh: Như Ý.



09

“Nhà nước miễn 1-2 triệu mà các cháu phải đóng thêm vài triệu. Không thể biến trường học là nơi dịch vụ được”– Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri TP Hà Nội, ngày 15/12/2025.

10

“Chúng ta tổ chức thi đua yêu nước để làm cho mỗi cá nhân, mỗi tập thể, tất cả mọi người sống tốt lên, sống đẹp hơn, nghĩa tình hơn, nhân văn hơn vì “người với người sống để yêu nhau”; để thi đua yêu nước thật sự làm cho chúng ta nhân ái hơn, trách nhiệm hơn, biết chia sẻ với người yếu thế, biết nâng đỡ nhau khi khó khăn, biết ứng xử văn minh, nhã nhặn, bao dung, để người tử tế được tiếp sức, việc tử tế được nhân rộng" - Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, ngày 27/12/2025.