Xe buýt phục vụ hơn 240.000 hành khách dịp Tết Dương lịch

Chiều 5/1, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã có báo cáo cơ quan chức năng về tình hình phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026. Với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Transerco cho biết, đã phục vụ được hơn 240.000 khách.

Cụ thể, đại diện Transerco cho biết, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/1, Tổng Công ty đã xây dựng phương án và phối hợp triển khai phục vụ cao điểm trong dịp nghỉ lễ này. Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Tổng công ty diễn ra ổn định, thông suốt, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sau 4 ngày phục vụ cao điểm, các đơn vị xe buýt của Tổng công ty đã thực hiện tổng cộng 35.489 lượt xe, phục vụ hơn 245.500 lượt hành khách di chuyển bằng vé lượt.

Xe buýt đón trả khách tại bến xe Giáp Bát dịp Tết Dương lịch 2026.

Với lĩnh vực bến xe, điểm đỗ xe; các đơn vị trực thuộc là Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, Trung tâm Khai thác bến xe, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội… đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện sau khi xuất bến, hạn chế tối đa tình trạng dừng, đỗ sai quy định và xe đi vòng.

Kết quả, các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa đã phục vụ được tổng số lượt xe phục vụ đạt 8.979 lượt, trong đó có 402 lượt xe tăng cường, đáp ứng nhu cầu đi lại của 66.185 lượt hành khách.

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã tổ chức trực tại 148 bến, điểm đỗ xe trên địa bàn, bố trí 413 cán bộ, công nhân viên trực phục vụ 24/24 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu trông giữ phương tiện tăng cao trong các ngày nghỉ lễ. Trong 4 ngày nghỉ, Công ty đã phục vụ hơn 82.000 lượt xe của người dân, trong đó có 67.600 lượt xe ô tô và 14.400 lượt xe máy.