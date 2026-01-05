Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe buýt phục vụ hơn 240.000 hành khách dịp Tết Dương lịch

Trọng Đảng

Chiều 5/1, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã có báo cáo cơ quan chức năng về tình hình phục vụ hành khách dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026. Với vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, Transerco cho biết, đã phục vụ được hơn 240.000 khách.

Cụ thể, đại diện Transerco cho biết, dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4/1, Tổng Công ty đã xây dựng phương án và phối hợp triển khai phục vụ cao điểm trong dịp nghỉ lễ này. Hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của Tổng công ty diễn ra ổn định, thông suốt, kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Sau 4 ngày phục vụ cao điểm, các đơn vị xe buýt của Tổng công ty đã thực hiện tổng cộng 35.489 lượt xe, phục vụ hơn 245.500 lượt hành khách di chuyển bằng vé lượt.

1a.jpg
Xe buýt đón trả khách tại bến xe Giáp Bát dịp Tết Dương lịch 2026.

Với lĩnh vực bến xe, điểm đỗ xe; các đơn vị trực thuộc là Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, Trung tâm Khai thác bến xe, Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội… đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phương tiện sau khi xuất bến, hạn chế tối đa tình trạng dừng, đỗ sai quy định và xe đi vòng.

Kết quả, các bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa đã phục vụ được tổng số lượt xe phục vụ đạt 8.979 lượt, trong đó có 402 lượt xe tăng cường, đáp ứng nhu cầu đi lại của 66.185 lượt hành khách.

Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội đã tổ chức trực tại 148 bến, điểm đỗ xe trên địa bàn, bố trí 413 cán bộ, công nhân viên trực phục vụ 24/24 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu trông giữ phương tiện tăng cao trong các ngày nghỉ lễ. Trong 4 ngày nghỉ, Công ty đã phục vụ hơn 82.000 lượt xe của người dân, trong đó có 67.600 lượt xe ô tô và 14.400 lượt xe máy.

Trọng Đảng
#xe buýt #tết dương lịch #transerco #tổng công ty vận tải hà nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục