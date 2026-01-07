Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM: Thảo luận về chủ trương nhiều dự án lớn và làm công tác nhân sự

TPO - Tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thảo luận, cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án quy hoạch xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP; chủ trương triển khai dự án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM; chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4...

Sáng 7/1, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết Hội nghị lần thứ 3 hôm nay bàn 7 nội dung quan trọng.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM thảo luận, cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) theo phương thức PPP; chủ trương triển khai dự án xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính TPHCM; chủ trương điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

﻿Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Hội nghị cũng cho ý kiến về dự thảo Đề án xây dựng TPHCM trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực, với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao; dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Thành ủy TPHCM về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030.

Hội nghị cho ý kiến về báo cáo tiến độ kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh một số nội dung của Đề án 22 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về sắp xếp, tinh gọn của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đồng bộ với việc sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Ngoài ra, Hội nghị cũng tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là những nội dung mà Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung rất kỹ lưỡng, cân nhắc trên mọi khía cạnh để hôm nay trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố với hai lý do: Đây là công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ và thành phố muốn tập hợp được công sức, trí tuệ và những ý kiến xác đáng của Ban Chấp hành Đảng bộ để đưa ra những chủ trương lớn, có ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM. Ảnh: Ngô Tùng

Theo ông Trần Lưu Quang, những dự án cụ thể và những đề án được đề cập trong hội nghị này thể hiện mong muốn của Đảng bộ TPHCM trong việc phấn đấu đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế của cả nước, là cực tăng trưởng, là thành phố khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng nhiều mục tiêu lớn lao khác.

“Chúng tôi đã cân nhắc, trình Ban Chấp hành Đảng bộ những phần việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ độ tin cậy”, ông Quang nhấn mạnh và mong muốn các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nghiên cứu tài liệu, có ý kiến xác đáng để hoàn thiện những chủ trương theo thẩm quyền.