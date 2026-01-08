Hà Nội: Ngôi nhà cao tầng trên phố Lê Lợi bốc cháy ngùn ngụt, có người mắc kẹt

Sáng 8/1, nhiều người dân hoảng hốt phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại tầng 1 ngôi nhà cao tầng trên đường Lê Lợi (Hà Đông, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào gần 8h cùng ngày tại nhà dân số 77 phố Lê Lợi (phường Hà Đông, Hà Nội).

Cụ thể, vào thời điểm trên, người dân phát hiện có cháy tại tầng 1 ngôi nhà.

Do tầng 1 là nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa có nhiều đồ đạc khiến lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên các tầng cao.

Tại hiện trường, thời điểm cháy có 1 người đàn ông ở trong nhà và ra phía ban công tầng cao.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Xe thang cũng được điều động đến hiện trường làm nhiệm vụ. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.