Thành lập các trang, nhóm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

TPO - Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương – Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể trung ương cho biết, thời gian tới sẽ thành lập, vận hành hiệu quả các trang, nhóm thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhân sự tham gia công tác này sẽ được tập huấn phù hợp.

Chiều 8/1/2026, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2025, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương – Trưởng Ban Chỉ đạo đã phân tích, làm rõ thêm những kết quả đạt được, nhấn mạnh, cần khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo và các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị.

Ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương – Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.



Dẫn lại một số đánh giá của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, ông Trần Thắng cho biết, hiện nay, chúng ta đang ở trong bối cảnh thế giới có những thay đổi mang tính thời đại, diễn biến nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhiều vấn đề ngoài dự báo.

Theo ông Thắng, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội mang đến tiềm năng, lợi ích to lớn để tận dụng phát triển đất nước, nhưng các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng triệt để lợi dụng lợi thế của khoa học công nghệ… để gia tăng hoạt động chống phá bằng những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian tới, ông Trần Thắng nêu rõ, cần phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn; kịp thời giám sát, phát hiện, đấu tranh gỡ bỏ thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo ông Trần Thắng, phải đổi mới công tác tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức, quyết tâm hành động, xác định đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng, lý luận chính trị, là nhiệm vụ hệ trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Ông Thắng lưu ý, cần tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy và các Đảng ủy trực thuộc; phân công cán bộ cụ thể thực hiện nhiệm vụ này. Cùng với đó, phải kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là với các luồng dư luận trái chiều liên quan đến các chủ trương mới của Đảng, Nhà nước để kịp thời có các biện pháp ngăn chặn, xử lý khi mới manh nha.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Vinh.



“Đề nghị phải có giải pháp hết sức cụ thể để tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phát huy tính tích cực, chủ động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân khi tham gia mạng xã hội, khi tiếp xúc với thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch”, ông Thắng nêu rõ.

Một vấn đề nữa, ông Thắng đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản trực thuộc Đảng bộ tập trung tuyên truyền, phủ xanh thông tin tích cực, tăng cường định hướng dư luận nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tự chủ, tự tin phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, báo chí cần tiếp tục duy trì chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng hằng tuần trên các trang thông tin chính thức, kịp thời, thường xuyên có báo cáo về Ban Chỉ đạo.

Đáng chú ý, theo ông Thắng, thời gian tới sẽ thành lập, vận hành hiệu quả các trang, nhóm thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các nền tảng mạng xã hội. Nhân sự tham gia công tác này sẽ được tập huấn.