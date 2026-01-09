Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Cận cảnh khu đất 'nút thắt' Vành đai 2,5 sắp bị cưỡng chế

Trọng Tài
TPO - Để đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 2,5, chính quyền phường Cầu Giấy dự kiến cưỡng chế các hộ dân chây ỳ bàn giao mặt bằng trong quý I/2026; song song với việc hoàn tất di dời mồ mả về nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng - Ba Vì đảm bảo đúng quy định.

Hiện trạng khu đất tại phường Cầu Giấy sắp bị cưỡng chế để phục vụ thi công Vành đai 2,5.
t12.jpg

Đối với công tác GPMB tuyến đường Vành đai 2,5, Chủ tịch UBND phường Ngô Ngọc Phương khẳng định, đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Phường sẽ tập trung di chuyển các ngôi mộ thuộc đoạn từ Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng lên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng - Ba Vì. Dự kiến, công tác di dời sẽ hoàn thành đầu năm 2026, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

t11.jpg

Cụ thể dự án này được chia thành 2 đoạn tuyến, đoạn 1 từ nút giao Cầu Giấy - Nguyễn Văn Huyên đến khu đô thị mới Dịch Vọng với chiều dài 0,42km; đoạn 2 từ khu đô thị mới Dịch Vọng đến Dương Đình Nghệ có chiều dài khoảng 0,71 km.

t29.jpg

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đoạn đường này đi qua nhiều dự án chung cư như Thanh Bình, Hà Đô và một số dự án đang được triển khai xây dựng.

tp-t50.jpg
tp-t33.jpg
tp-t38.jpg

Ở đoạn 1 (từ nút giao Cầu Giấy – Nguyễn Văn Huyên đến khu đô thị mới Dịch Vọng) tính đến cuối năm 2025, vẫn còn 74 hộ dân dù đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời, bàn giao mặt bằng và 61 hộ khác chưa nhận tiền do chưa đồng thuận về đơn giá đất cũng như các chính sách tái định cư bổ sung.

tp-d7.jpg

Phường Cầu Giấy sẽ tập trung di chuyển các ngôi mộ thuộc dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn lên nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng - Ba Vì. Dự kiến, công tác di dời sẽ hoàn thành vào đầu năm 2026 để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 2,5.

tp-d8.jpg
tp-d9.jpg
tp-d6.jpg

UBND phường Cầu Giấy đã ra thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, ký bàn giao đất thực hiện ngay việc tháo dỡ, di chuyển và bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án theo quy định.

tp-d.jpg
tp-d1.jpg
tp-d50.jpg

Do nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, nên những vị trí có mặt bằng sạch trở thành điểm tập kết rác thải gây mất mỹ quan đô thị.

tp-d3.jpg
tp-d5.jpg
tp-d4.jpg
Ghi nhận thời điểm hiện tại, nhiều hộ dân vẫn chưa di dời, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án. Chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xem xét ngừng cung cấp điện, nước, thông tin… và rào tôn khu vực giải phóng mặt bằng.
tp-t20.jpg

Được biết, tuyến đường Vành đai 2,5 có tổng chiều dài 19,41km, mặt cắt từ 40-50m. Tuyến có điểm đầu giao với đường đầu cầu Thanh Trì, điểm cuối tại phường Phú Thượng. Dự án được khởi công từ nhiều năm trước, song đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Trọng Tài
