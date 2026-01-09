Hà Nội điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 10/1, Sở Xây dựng thực hiện phương án điều chỉnh, tổ chức lại giao thông tại nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, trong đó cấm toàn bộ xe từ đường Giải Phóng rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Thọ.

Cụ thể, trên đường Nguyễn Hữu Thọ về nút giao, thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông cho ô tô lưu thông một chiều từ đường Nguyễn Hữu Thọ ra Giải Phóng (hiện nay xe ô tô đang lưu thông 2 chiều).

Trên đường Đại Từ (chạy song song và nằm cách đường Nguyễn Hữu Thọ khoảng 50 mét về phía nội thành, Sở Xây dựng điều chỉnh tổ chức giao thông ô tô một chiều đoạn theo hướng đường Giải Phóng đi đường Nguyễn Cảnh Dị.

Lượng xe đông và tàu hỏa chạy thường xuyên đang khiến giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng thường xuyên ùn tắc giao thông.

Tại trung tâm nút giao Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ, thực hiện cấm các phương tiện ô tô rẽ trái từ Giải Phóng đi đường Nguyễn Hữu Thọ; điều chỉnh cho các phương tiện ô tô từ Giải Phóng đi Nguyễn Hữu Thọ theo hướng: Giải Phóng - điểm quay đầu tại số 1187 Giải Phóng - rẽ phải vào Đại Từ hoặc Nguyễn Hữu Thọ.

Chiều Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng, các phương tiện được phép rẽ trái từ Nguyễn Hữu Thọ đi Giải Phóng theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông (hiện nay ô tô đang bị cấm rẽ trái theo hướng này).

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo cấm, biển chỉ dẫn hướng đi trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Đại Từ, tại các nút giao Giải Phóng -Nguyễn Hữu Thọ; Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn Cảnh Dị; Nguyễn Cảnh Dị - Đại Từ. Phòng Quản lý vận tải thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố nắm rõ phạm vi, thời gian, hướng đi bị cấm của các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng theo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.