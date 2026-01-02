Hà Nội: Các dự án giao thông trọng điểm không nghỉ Tết Dương lịch

TPO - Ghi nhận của PV Tiền Phong trong ngày 2/1, dịp Tết Dương lịch 2026 một số dự án cải tạo hạ tầng trong nội đô được thu rào, dừng thi công để đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường nhưng các dự án giao thông trọng điểm khu vực ngoại thành vẫn nhộn nhịp thi công.

Theo tiến độ, dự án cầu Tứ Liên sẽ thi công và hoàn thành vào cuối năm 2027, tuy nhiên trước nhu cầu cấp thiết để giảm áp lực giao thông cho cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long, kịp thời đưa vào phục vụ hội nghị APEC 2027 cả chủ đầu tư và các nhà thầu đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành vào quý II/2027 (vượt tiến độ khoảng 6 - 8 tháng).

Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/1 (ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịch), hiện trường dự án cả đường hai đầu cầu phía Đông Anh, phía Hồng Hà và ở lòng sông Hồng, công nhân và máy móc thi công vẫn thi công tấp nập.

Ở phía bờ Đông Anh, hiện mặt bằng làm đường tiếp lên cầu đã được giải phóng cơ bản, các đơn vị thi công đã sử dụng mặt bằng đường dẫn được giải phóng để làm đường công vụ vận chuyển máy móc, vật liệu ra lòng sông đổ các trụ cầu. Tại khu vực lòng sông Hồng, các nhà thầu đang tập trung làm phần móng để đổ 2 trụ cầu chính vượt sông là trụ P37 và trụ P38.

Tại trụ P38 việc khoan móng cọc đã được các nhà thầu thực hiện xong, hiện các đơn vị thi công đang dựng các vách ngăn nước, tiến hành làm khung sắt để chuẩn bị đổ móng trụ cầu.

Thông tin với PV Tiền Phong ngày 2/1, ông Nguyễn Văn Hưng – cán bộ phụ trách thi công dự án cầu Tứ Liên thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, hiện dự án đang thi công “3 ca”, “4 kíp” liên tục cả ngày và đêm, kể cả 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch.

“Hiện trường dự án đang được thi công tổng thể cả đường dẫn hai đầu cầu và các hạng mục, gói thầu làm cầu vượt sông. Tiến độ dự án đang đảm bảo theo kế hoạch” - ông Hưng thông tin.

Theo ông Hưng, dự án được khởi công ngày 19/5/2025 và có thời gian thi công 30 tháng, hoàn thành vào cuối năm 2027, tuy nhiên trước áp lực về giao thông cùng với đó là kịp phục vụ một số sự kiện lớn của đất nước diễn ra trên địa bàn Hà Nội trong năm 2027, chủ đầu tư và các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào quý II/2027.

Tại các công trình giao thông trọng điểm khác như: Dự án mở rộng QL6, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, đường kết nối sân bay Gia Bình… ngày 2/1 đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (chủ đầu tư/đơn vị quản lý nhà nước) cho biết, các dự án vẫn thi công, triển khai bình thường và không nghỉ Tết Dương lịch. Thậm chí, đại diện chủ đầu tư cho biết, dịp nghỉ lễ khi phương tiện và người tham gia giao thông trên đường ít nên cùng với không nghỉ lễ các nhà thầu, đơn vị thi công đã tranh thủ thời điểm thuận lợi này để đẩy mạnh việc thực hiện dự án.

Một số hình ảnh thi công tại các dự án giao thông trọng điểm ngày 2/1:

Hiện nay trên sông Hồng đang có 8 dự án cầu bắc qua sông thi công, trong khu vực nội đô có cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...

Tại hiện trường dự án cầu Tứ Liên, là ngày nghỉ thứ hai Tết Dương lịch nhưng thời điểm 15h chiều nay, nhân sự và máy móc thi công vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Ở hai phía bờ sông Hồng, dự án cầu Tứ Liên đang tập trung đổ trụ cầu vượt sông.

Tại phía bờ sông phía Đông Anh và Hồng Hà, hai trụ cầu chính vượt sông là trụ P37 và P38 đã khoan xong móng cọc, các nhà thầu đang dựng vách để đổ trụ bê tông.

Tại trụ P38, sau khi dựng xong các vách ngăn nước, các đơn vị thi công đang tiến hành làm khung sắt để đổ bê tông.

Để thi công các trụ cầu ở lòng sông Hồng, nhiều sà lan nổi lớn được huy động đến để làm mặt sàn thi công cho máy móc, để vật liệu...