Hà Nội:

Gió mùa về, các điểm vui chơi trong nhà đông nghẹt ngày thứ hai nghỉ lễ

Đức Nguyễn

TPO - Nhiệt độ giảm sâu ngày thứ hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch khiến dòng người đổ xô đến các khu vui chơi trong nhà. Các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghẹt khách đến mua sắm, ăn uống và tránh rét.

VIDEO: Gió lạnh ùa về, người dân đổ về trung tâm thương mại trong ngày thứ hai nghỉ lễ.
tp-tienphong-1098.jpg
Đỉnh điểm của đợt rét tràn về khiến Hà Nội sớm nay chìm trong cái lạnh tê tái. Với nền nhiệt dao động 13 - 18 độ C, đây được ghi nhận là ngày rét nhất từ đầu kỳ nghỉ lễ.
tp-tienphong-1075.jpg
tp-tienphong-1064.jpg
Bất cứ ai ra đường trong hôm nay cũng đều phải trang bị áo phao, khăn len kín mít để chống chọi với đợt gió mùa tăng cường. Nhiều hộ gia đình phải thay đổi kế hoạch vui chơi.
tp-tienphong-1101.jpg
Các trung tâm thương mại trở thành điểm hẹn lý tưởng, thu hút đông đảo người dân đủ mọi lứa tuổi đến vui chơi, giải trí dưới tiết trời gió lạnh.
tp-tienphong-1088.jpg
Ghi nhận tại một trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Đông lúc 11h trưa nay, lượng khách đổ về bắt đầu tăng đột biến. Đặc biệt tại khu vực phố ẩm thực, tình trạng "cháy bàn" diễn ra liên tục, thực khách phải xếp hàng dài chờ đợi.
tp-tienphong-1085.jpg
tp-tienphong-1084.jpg
Nhiều gia đình phải chia nhau người đi xếp hàng lấy đồ ăn, người đứng chờ giữ chỗ để có vị trí nghỉ chân.
tp-tienphong-1086.jpg
Chị Thu Huyền cho biết, cái lạnh 13°C ngoài trời đã khiến kế hoạch đi chơi dã ngoại của gia đình bị hủy bỏ. Chị quyết định đưa cả nhà đến trung tâm thương mại để "tránh gió". Chị lý giải: “Trong này dịch vụ gì cũng có, từ vui chơi đến ăn uống nên rất tiện lợi cho các gia đình có con nhỏ trong những ngày rét đậm thế này”.
tp-tienphong-1094.jpg
Lượng khách cũn ra vào liên tục tại một trung tâm thương mại ở Tây Hồ.
tp-tienphong-1081.jpg
tp-tienphong-1092.jpg
Không chỉ là nơi tránh rét lý tưởng, các trung tâm thương mại dịp Tết Dương lịch 2026 còn thu hút người dân bởi không gian trang hoàng rực rỡ và loạt chương trình khuyến mãi khủng. Nhiều nhãn hàng đồng loạt tung ưu đãi giảm giá sâu từ 20–50%, kích cầu mua sắm ngay trong những ngày đầu năm mới.
tp-tienphong-1074.jpg
Trên phố đi bộ Hồ Gươm, do trời lạnh nên lượng khách thưa thớt hơn so với hôm qua.
tp-tienphong-1072.jpg
Phố phường Hà Nội trở nên yên bình và tĩnh lặng hơn trong những ngày đầu năm mới, mang đến một nhịp sống chậm rãi đặc trưng giữa tiết trời giá lạnh
Đức Nguyễn
#thương mại #nghỉ lễ #người dân #mua sắm #thời tiết lạnh #Tết Dương lịch

