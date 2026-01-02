Gió mùa về, các điểm vui chơi trong nhà đông nghẹt ngày thứ hai nghỉ lễ

TPO - Nhiệt độ giảm sâu ngày thứ hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch khiến dòng người đổ xô đến các khu vui chơi trong nhà. Các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghẹt khách đến mua sắm, ăn uống và tránh rét.
Bất cứ ai ra đường trong hôm nay cũng đều phải trang bị áo phao, khăn len kín mít để chống chọi với đợt gió mùa tăng cường. Nhiều hộ gia đình phải thay đổi kế hoạch vui chơi.
Nhiều gia đình phải chia nhau người đi xếp hàng lấy đồ ăn, người đứng chờ giữ chỗ để có vị trí nghỉ chân.
Không chỉ là nơi tránh rét lý tưởng, các trung tâm thương mại dịp Tết Dương lịch 2026 còn thu hút người dân bởi không gian trang hoàng rực rỡ và loạt chương trình khuyến mãi khủng. Nhiều nhãn hàng đồng loạt tung ưu đãi giảm giá sâu từ 20–50%, kích cầu mua sắm ngay trong những ngày đầu năm mới.