Hà Nội: Gió mùa về, các điểm vui chơi trong nhà đông nghẹt ngày thứ hai nghỉ lễ

TPO - Nhiệt độ giảm sâu ngày thứ hai kỳ nghỉ Tết Dương lịch khiến dòng người đổ xô đến các khu vui chơi trong nhà. Các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội luôn trong tình trạng đông nghẹt khách đến mua sắm, ăn uống và tránh rét.