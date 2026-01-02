Nhà phố 6 tầng có workshop 'chơi xe' của vợ chồng Việt - Nga

TPO - Ngôi nhà là nơi cặp vợ chồng Việt - Nga cùng nhau xây dựng tổ ấm. Thay vì phân tách rõ ràng ngôi nhà tạo nên bối cảnh giao thoa văn hóa, sở thích xuyên suốt các tầng.

Người chồng có sở thích khá mạnh mẽ và mong muốn có một không gian riêng cho đam mê xe và tụ tập bạn bè. Nhóm thiết kế quyết định biến tầng đầu tiên thành workshop chơi xe cho chủ nhà hơi hướng phong cách công nghiệp.

Từ tầng 2 trở lên, phong cách thiết kế được thay đổi và xuyên suốt theo Minimalist và Wabisabi để tạo nên không gian ấm cúng và kết nối hơn.

Khu vực khách bếp được bố trí trên không gian mở của tầng 2, phân vị bằng vách tường cong mềm mại.

Cầu thang dẫn lên các tầng được thiết kế mềm mại bên cạnh giếng trời là trục thông khí và ánh sáng trong nhà.

Các phòng ngủ rộng rãi được thiết kế tinh tế nhẹ nhàng cho giấc ngủ sâu an yên. Nội thất mộc mạc, lộ vân gỗ, tông màu kem - be kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên cho không gian những cảm xúc nhất định.