Địa ốc

Google News

Nhà phố 6 tầng có workshop 'chơi xe' của vợ chồng Việt - Nga

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngôi nhà là nơi cặp vợ chồng Việt - Nga cùng nhau xây dựng tổ ấm. Thay vì phân tách rõ ràng ngôi nhà tạo nên bối cảnh giao thoa văn hóa, sở thích xuyên suốt các tầng.

Người chồng có sở thích khá mạnh mẽ và mong muốn có một không gian riêng cho đam mê xe và tụ tập bạn bè. Nhóm thiết kế quyết định biến tầng đầu tiên thành workshop chơi xe cho chủ nhà hơi hướng phong cách công nghiệp.

abb01492.png

Từ tầng 2 trở lên, phong cách thiết kế được thay đổi và xuyên suốt theo Minimalist và Wabisabi để tạo nên không gian ấm cúng và kết nối hơn.

abb01227.png
abb01206.png
abb01215.png
abb01203.png
abb01197.png
abb01233.png
abb01113.png
abb01152.png
abb01161.png
abb01143.png

Khu vực khách bếp được bố trí trên không gian mở của tầng 2, phân vị bằng vách tường cong mềm mại.

abb01290.png
abb01450.png
abb01465.png
abb01365.png
abb01386.png

Cầu thang dẫn lên các tầng được thiết kế mềm mại bên cạnh giếng trời là trục thông khí và ánh sáng trong nhà.

abb01290.png
abb01308.png
abb01311.png
abb01317.png
abb01359.png
abb01797.png
abb01734.png
abb01692.png

Các phòng ngủ rộng rãi được thiết kế tinh tế nhẹ nhàng cho giấc ngủ sâu an yên. Nội thất mộc mạc, lộ vân gỗ, tông màu kem - be kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên cho không gian những cảm xúc nhất định.

Thúy Hiền
Mộc Xinh Design
#nhà phố #Tây Hồ #văn hóa Việt Nga #tổ ấm #thiết kế nhà

