Tang thương hiện trường sập bờ kè bê tông khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy

TPO - Những tấm bê tông vỡ vụn nằm chồng chất, bên cạnh là những bông hoa trắng, tấm chiếu là hiện trường vụ sập bờ kè bê tông khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk.

Hiện trường vụ sập bờ kè bê tông khiến 4 người tử vong ở Đắk Lắk.
7390771814954.jpg
Chiều 2/1, hiện trường vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Thành (Đắk Lắk) đã được phong tỏa, cấm người dân qua lại. Tại khu vực xảy ra vụ việc, các lối dẫn vào hiện trường đều được căng dây cảnh báo.
tp-7-2.jpg
tp-8-2.jpg
tp-14.jpg
Bên trong, những mảng bê tông lớn vỡ vụn nằm chồng chất, xung quanh là cuốc, xẻng, bao keo giống còn dang dở – dấu tích của buổi lao động định mệnh. Gần đó, những tấm chiếu và vài bông hoa trắng được đặt lặng lẽ.
tp-5-2.jpg
tp-9-3.jpg
tp-6-2.jpg
Theo ghi nhận, khu vực bờ kè nơi xảy ra tai nạn nằm sát tuyến bờ kè, một bên là đất người dân canh tác. Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 2/1, 4 người dân trong thôn Lạc Mỹ đang trồng keo thì trú tạm dưới phần “hàm ếch” của bờ kè khi thời tiết chuyển xấu. Bất ngờ, mảng bê tông lớn đổ sập, vùi lấp cả 4 người tử vong tại chỗ.
tp-1-2.jpg
tp-4-2.jpg
tp-10-2.jpg
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu hộ, đồng thời phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #sập bờ kè #tử vong #hiện trường #bê tông

