Xã hội

Vụ sập bờ kè, 4 người tử vong: Hỗ trợ khẩn cấp gia đình các nạn nhân

Hồ Nam
TPO - Sau vụ tai nạn thương tâm khiến 4 người tử vong tại Đắk Lắk, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp mỗi gia đình 30 triệu đồng để lo hậu sự cho các nạn nhân.

Chiều 2/1, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đang dồn toàn lực hỗ trợ các gia đình nạn nhân vượt qua biến cố lớn.

Thực hiện chỉ đạo từ lãnh đạo tỉnh, chính quyền xã đã khẩn trương trích kinh phí hỗ trợ trước mắt 30 triệu đồng/hộ để các gia đình kịp thời xoay xở các chi phí cấp bách.

Bên cạnh đó, UBND xã đang tích cực huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ quan tài và các chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức tang lễ.

Theo đại diện chính quyền địa phương, hoàn cảnh của hai gia đình gặp nạn rất đáng thương. "Cả hai hộ đều làm nông nghiệp, kinh tế không có dư giả. Chúng tôi đang huy động tối đa lực lượng cùng các đoàn thể túc trực để hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ chu toàn nhất có thể", vị lãnh đạo xã chia sẻ.

hin-truong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Chính quyền địa phương cho biết đoạn bờ kè ven sông Ba đã bị hiện tượng "hở hàm ếch" ở phần móng do ảnh hưởng từ các đợt mưa lũ trước đó. Đây có thể là yếu tố dẫn đến sự cố sập tường bao bê tông gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện tại, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn.

Như Tiền Phong đưa tin, trong lúc 4 người dân tại Đắk Lắk đang cùng nhau trồng keo lá tràm thì trời đổ mưa lớn. Để tránh mưa, cả nhóm đã vào trú ẩn bên dưới "hàm ếch" bờ kè ven sông Ba. Mảng bê tông bất ngờ đổ sập, vùi lấp toàn bộ 4 nạn nhân.

Danh tính 4 nạn nhân gồm vợ chồng ông B.X.V và bà L.T.Th. (cùng SN 1961); vợ chồng ông Đ.X.H (SN 1963) và bà N.T.K.L (SN 1967).

Hồ Nam
